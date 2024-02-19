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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب رئيس"المؤتمر": تجربة الأحزاب السياسية في مصر من أفضل التجارب الديمقراطية

مجدي مرشد
مجدي مرشد

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية المشاركة في الحياة السياسية من جانب الأحزاب، فى ظل الأنظمة الديمقراطية للدول الكبرى ومن أهمها مصر.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان" الأحزاب السياسية تاريخ وحاضر "، والتي نظمها حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، وأدارها "مرشد"  بحضور عبد الناصر قنديل، أمين مساعد حزب التجمع، ومارجريت عازر، سكرتير عام كتلة الحوار.

وأشار مجدي مرشد إلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 فى شأن الأحزاب السياسية بأنها كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار الدكتور مجدي مرشد إلى أن تعدد تجربة الأحزاب السياسية فى مصر من أفضل التجارب الديمقراطية  الذى استبشر بها المجتمع خيراً، وذلك لمواكبة ظهور الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية الكبرى وخير مثال أمريكا وبريطانيا، وذلك للاتجاه إلى سياسة انفتاح اقتصادى وتجارى على العالم كله لبناء مجتمع ديمقراطى واعٍ فكرياً ومثقف سياسياً لكسب وتحسين صورة الأنظمة الديمقراطية السائدة أمام المجتمع الدولى كله.

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