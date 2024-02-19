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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

على مسرح نهاد صليحة.. عرض "النص التاني من الطريق" الخميس المقبل

عرض النص التاني من
عرض النص التاني من الطريق

بعد نجاح العرض على مسرح جامعة هيليوبوليس، تقدم  فرقة سودوكو للفنون المستقلة الخميس المقبل ٢٢ فبراير الجاري عرض " النص التاني من الطريق" من تأليف و إخراج أحمد رجائي، و ذلك على مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون بالهرم في تمام السابعة والنصف مساء. 

يذكر ان العرض يدور حول صراعات "وحيد" مع الحب، والعائلة، والفن، بين اليقين والكفر، الإيمان والسخط، وهو وحيد بينهم يتأرجح ويفكر، حتي ينتصف الطريق، وقتها .. يتغير كل شئ.

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قُدم العرض  لأول مرة علي خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، و فاز مؤلف النص بجائزة أفضل مؤلف مركز ثاني بمسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري 2023، كما تم تقديمه فبراير الجاري على مسرح جامعة هيليوبوليس وسط إقبال كبير من طلاب الجامعة.

"النص التاني من الطريق" تمثيل نائل علي، زياد القاضي، ريموندا سامح، مادونا عماد، ميدو العربي، ميرفت مروان، محمد تامر و آخرون، أزياء هايدي مروان، إستعراضات ودراما حركية مينا ثابت، إضاءة عز حلمي، تأليف موسيقي وألحان ليالي يحى، تأليف وسينوغرافيا وإخراج أحمد رجائي.

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