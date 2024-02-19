مهيب يوجه سؤالا للجمهور بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي سلبيا في الدوري

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالا مثيرا للجمهور بعد التعادل السلبي للزمالك أمام الإسماعيلي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”.

وكتب "مهيب"، “تعادل سلبي بين الأسماعيلي والزمالك في اول ظهور لجوميز وصفقات الزمالك الجديدة .... تعليقك؟”.

وتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مباراة الإسماعيلي والزمالك من استاد الإسماعيلية، برفقة أحمد دياب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس ووليد بدر مدير إداري.

كما حرص مجلس إدارة الإسماعيلي على الاحتفال بجهاز المنتخب بقيادة التوأم، بقميص للإسماعيلي يحمل اسم حسام و إبراهيم حسن.