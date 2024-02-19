"استقرار الناديين نجاح للكرة المصرية"..عمرو الحديدي يعلق على زيارة مجلس الأهلي للزمالك

قال عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق إن دعوة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب لمجلس إدارة النادي الأهلي، مبادرة طيبة وبداية جديدة لإنهاء المشاحنات بين الناديين والجماهير في المدرجات.

وأضاف الحديدي في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن استقرار ونجاح الناديين الأهلي والزمالك هو نجاح للكرة المصرية وعودة للبطولات العربية والإفريقية والعالمية ورسم خريطة لعودة الجماهير وإلغاء الاحتقان.

عودة الروح الرياضية الجميلة والمنافسة الشديدة

وأكد الحديدي أن العامل النفسي في الالتفات والاحتواء ومساندة اللاعبين والجماهير بعضهم لبعض لاسيما في المباريات الخارجية هي الطريق الصحيح لعودة الروح الرياضية الجميلة والمنافسة الشديدة وعودة الاحترام.