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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلب عاجل من أحمد موسى لمجلس إدارة الزمالك قبل نهائي الكأس

احمد موسى
احمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى طلبا عاجلا من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بضرورة رد الزيارة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم للقلعة البيضاء، إلى الجزيرة قبل 8 مارس موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بزيارة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم إلى مقر نادي الزمالك، واصفا الزيارة بالتاريخية، وتعكس الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك .

وتابع أحمد موسى، انه يجب تغيير الرياضة المصرية، وكفاية أزمات ونبذ أمور التعصب بين الجماهير المصرية، واللي حصل النهاردة هو الرياضة والروح الرياضية اللي بجد.

واختتم أحمد موسى: حسين لبيب ومجلس إدارة نادي الزمالك ناس محترمة ومبتخرجش منهم العيبة، وأطلب منهم رد الزيارة إلى النادي الأهلي والجماهير من هنا وجاي تشجع من أجل روح المنافسة ومفيش تعصب.
 

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