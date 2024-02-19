المعهد العالي للتعاون الزراعي يعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول عبر هذا الرابط

أعلن الدكتور احمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبر الخيمة، نتيجة الفصل الدراسي الاول جميع الفرق ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

قال الدكتور احمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبر الخيمة، إن المعهد يمنح خريجيه درجة البكالوريوس بعد دراسة متصلة مدتها 4 سنوات دراسية ينقسم كل عام دراسى الى فصلين يدرس الطالب خلالهما مقررات تشتمل على علوم زراعية واقتصادية وتعاونية وارشادية وإدارية وقانونية وإنتاجية.

أكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد، أن من يقومون بالتدريس بالمعهد أعضاء هيئة تدريس حاصلون على درجة الدكتوراة فى التخصصات المطلوبة للدراسة بالمعهد.

أوضح عميد المعهد، أنه تم إدخال دراسة الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية ضمن علوم الدراسة بالمعهد وإعداد برنامج خاص للدورات المتخصصة التى يستفيد منها جموع الطلاب.



مجالات عمل خريج برامج المعهد

• المعاهد والمحطات البحثية التابعة لوزارة الزراعة.

• الشركات الزراعية الخاصة المحلية والدولية.

• المزارع والصوب الخاصة بالأفراد أو الشركات.

• إدارة مشروعات استثمارية زراعية.

• إدارة مكتب استشارات زراعية.

• العمل في المعامل الخاصة بزراعة الأنسجة لإنتاج شتلات الفاكهة والخضر.

• العمل في شركات إنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية والبستانية.

• العمل في شركات استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة.

• العمل في بنوك التنمية والائتمان الزراعي.

• العمل في القطاع الحكومي بالإصلاح الزراعي والجمعيات والإدارات الزراعية ومديريات الزراعة.

• العمل بالمراكز الإرشادية الزراعية.



شروط القبول

يقبل المعهد الحاصلين علي الشهادات الاتية:

-الثانوية العامة الشعبة العلمية.

-الثانوية الزراعية نظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات.