بأعلى رواتب.. كليات توفر فرص عمل للخريجين بسهولة

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وظائف المستقبل تتسم بعدة خصائص جميعها في الكليات التي تم استحداثها والتي تواكب السوق المحلي والعالمي موضحا أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليس التخصصات الإنسانية.

وأضاف حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أنه يوجد تغيرات في كليات المستقبل، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو التكنولوجيا الحديثة والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا .

وأشار حسن شحاتة إلى أن الجامعات المصرية لديها طفرة غير مسبوقة في عدد الكليات حيث الجامعات المصرية تفتتح برامج وكليات جديدة كل عام تواكب سوق العمل .

وأوضح حسن شحاتة أن بعض الجامعات المصرية تنفرد بكليات ليس لها مثل بالشرق الاوسط مثل كلية كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة.

وأضاف أنه بعد التطور الهائل في البنية التحتية بالتعليم العالي كان لابد من تطوير برامج الكليات واستحداث كليات بديلة تتماشي مع سوق العمل مشيرا الى إن هناك توجه لإنشاء العديد من الكليات الجديدة ويوجد العديد من الكليات الحديثة في تنسيق الجامعات 2023هي كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» ببنى سويف وكلية الدواء الطبيعي بالسويس وكلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة اسيوط وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك (جامعة أسوان) كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة .

أكدت الدكتورة أمل شمس، استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة تحديد الأهداف، وهي الأمور الأولى والأهم للطلاب الجدد في المرحلة الجامعية.



وأشارت في تصريحات خاصة، إلى ضرورة أن يحدد الطالب أهدافًا واضحة ومحددة لتحقيقها خلال فترة دراسته الجامعية. قد تكون تلك الأهداف مرتبطة بالتحصيل الأكاديمي، الانخراط في الأنشطة الطلابية، أو تطوير مهارات معينة تحديد الأهداف يساعد الطالب على البقاء منظمًاومتحمسًا لتحقيق تقديرات جيدة في المرحلة الجامعية.



وكان قد استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الحملة التى أطلقتها وحدة دعم المرأة و مناهضة العنف بالجامعة، تحت رعاية أ.د.محمد ضياء، رئيس الجامعة، أ.د.غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.هند الهلالي، الأستاذ في كلية الطب ورئيس وحدة دعم المرأة و مناهضة العنف.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن دور الجامعة محوري و تحرص على حملات التوعية بين الطلاب بهدف خلق جيلًا جديدًا يستطيع مجابهة الحياة العملية بعد التخرج مسلح بالعلم والثقافة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.

بينما أكدت هند الهلالي، على دور الجامعة في اتخاذ كافه الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعى، وكيفية تحول تلك الحالات للوحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنه التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية و ريادة الأعمال.