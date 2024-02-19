عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني بيرزي عن زيارة مجلس الخطيب للزمالك: «عايزين نخلص من التعصب بقى»

زيارة مجلس الخطيب
زيارة مجلس الخطيب للزمالك

أعرب هاني بيرزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادة المجلس بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء اليوم، متمنيا أن تكون بداية خير وإعادة العلاقة بين قطبي الرياضة المصرية، وذلك سيعود على الكرة المصرية.

" src="">

وأضاف بيرزي خلال تصريحات لبرنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة النادي الأهلي، وسيتم التنسيق لتلبية تلك الدعوة في الفترة القادمة، وتلك هي الروح التي يجب أن تسود في الرياضة.

وأكد أن موضوع التعصب يجب أن ينتهي، وأن يكون المجلس قدوة للجماهير لنبذ التعصب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

في الظهور الأول للمدرب والصفقات.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي والزمالك

الأربعاء.. بيراميدز يسافر للكونغو لمواجهة مازيمبي في أبطال إفريقيا

جهاز منتخب مصر وأحمد دياب في مباراة الإسماعيلي والزمالك| شاهد

الإسماعيلي يكرم جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن

مبابي الجديد.. ليفربول يسعى للتعاقد مع جوهرة برازيلية

التعادل 2-2 يحسم مواجهة فيوتشر والمقاولون العرب بالدوري

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والزمالك

جماهير الإسماعيلي تحتفي بسعفان الصغير قبل لقاء الزمالك

ترشيحاتنا

وزير البترول الأسبق: كبرى الشركات العالمية تشارك في مؤتمر ايجبس للطاقة

هاني بيرزي عن زيارة مجلس الخطيب للزمالك: «عايزين نخلص من التعصب بقى»

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

فريق مرعب.. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على أداء لاعبي الزمالك

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ