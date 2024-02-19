هاني بيرزي عن زيارة مجلس الخطيب للزمالك: «عايزين نخلص من التعصب بقى»

أعرب هاني بيرزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادة المجلس بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء اليوم، متمنيا أن تكون بداية خير وإعادة العلاقة بين قطبي الرياضة المصرية، وذلك سيعود على الكرة المصرية.

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وأضاف بيرزي خلال تصريحات لبرنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة النادي الأهلي، وسيتم التنسيق لتلبية تلك الدعوة في الفترة القادمة، وتلك هي الروح التي يجب أن تسود في الرياضة.

وأكد أن موضوع التعصب يجب أن ينتهي، وأن يكون المجلس قدوة للجماهير لنبذ التعصب.