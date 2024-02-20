لميس الحديدي: سيظل رمضان شهر الخير حتى في عز الأزمات

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن شهر رمضان المبارك يتبقى على حلوله أقل من شهر من الآن، مؤكدة أنه حتى لو كانت هناك أزمات؛ يبقى رمضان شهر الخير.

وأكدت الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة “، عبر فضائية ”ON”، "سيظل رمضان شهر الخير حتى في عز الأزمات، بيكون علينا إننا ندوس على نفسنا علشان الخير".

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، لما نكون في عز أزمة ونعمل كده؛ بيزيد الخير، في وقت الصعاب بيكون كرم المصريين أكتر، وجمعية الأورمان واللي زيها دي ذراع المصريين اللي بتوصل لكل مكان".



وأضافت: "هذا وقت الخير، وشهر الخير، وفي وقت الصعاب نيجي على نفسنا أكتر، وندي الناس الغلابة".