عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: سيظل رمضان شهر الخير حتى في عز الأزمات

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية  لميس الحديدي  إن شهر رمضان المبارك يتبقى على حلوله أقل من شهر من الآن، مؤكدة أنه حتى لو كانت هناك أزمات؛ يبقى رمضان شهر الخير.

وأكدت الحديدي، خلال تقديمها  برنامج “كلمة أخيرة “، عبر فضائية ”ON”، "سيظل رمضان شهر الخير  حتى في عز الأزمات، بيكون علينا إننا ندوس على نفسنا علشان الخير".

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، لما نكون في عز أزمة ونعمل كده؛ بيزيد الخير، في وقت الصعاب بيكون كرم المصريين أكتر، وجمعية الأورمان واللي زيها دي ذراع المصريين اللي بتوصل لكل مكان".


وأضافت: "هذا وقت الخير، وشهر الخير، وفي وقت الصعاب نيجي على نفسنا أكتر، وندي الناس الغلابة".

لميس الحديدي شهر رمضان برنامج “كلمة أخيرة الازمات المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أركب مرسيدس GLC 300 موديل 2024 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

ترشيحاتنا

القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على منطقة كويبيشيفسكي في بدونيتسك

"لا استثناءات" في بعثة الحج الطبية.. وزير الصحة يعلن معايير الاختيار

التصرف الشرعي لمن أكل أو شرب ناسيا في صيام النصف من شعبان

عملت كده كتير.. ننشر أقوال المتهم بالتعدي على فتاة التبين

شبانة: يجب أن تستفيد المنظومة الرياضية بالكامل من زيارة مجلس الأهلي للزمالك

زيلينسكي: إغلاق الحدود البولندية يظهر تآكل التضامن مع أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخدعة.. أمريكي يحصل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز| كيف فعلها؟

شاهد.. لحظة سقوط فنانة عالمية شهيرة على خشبة المسرح.. فيديو

صلة قرابة بين زوجة أحد ضحايا تيتان وضحيتين من ركاب تيتانيك.. تفاصيل

ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ