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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميناء جيبوتي: طاقم السفينة "روبيمار" اضطر لمغادرتها بعد تعرضها لهجوم باب المندب

أفراد طاقم السفينة
أفراد طاقم السفينة البريطانية “روبيمار”

أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، الإثنين، عن نجاحها في تنسيق العودة الآمنة لأفراد طاقم السفينة البريطانية “روبيمار”، والتي أعلنت قوات صنعاء اليوم عن استهدافها في خليج عدن بعدد من الصواريخ أدت إلى تضررها وتعرضها للغرق.

وقالت الهيئة، في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، رصدها موقع “يمن إيكو”: “نجحت هيئة ميناء جيبوتي في تنسيق العودة الآمنة لأفراد الطاقم من سفينة روبيمار، التي تحمل علم بليز، إلى ميناء خورفكان الأخير (UA E) والمتجهة إلى بيلاروسيا. في 18 فبراير، تعرضت سفينة روبيمار لهجوم في جنوب البحر الأحمر الساعة 10:45 مساءً، مما اضطر القبطان والطاقم إلى مغادرة السفينة لأسباب تتعلق بالسلامة”.

وأوضحت الهيئة أنه تمت مساعدة ما مجموعه 24 من أفراد الطاقم من خلال سفينة عابرة، مبينة أن الطاقم يتكون من 11 سورياً و6 مصريين، و3 هنود و4 فلبينيين.

وأضافت “أتاحت دعوة المساعدة إلى ميناء جيبوتي الاستجابة السريعة والفعالة، مما يضمن وصول جميع أفراد الطاقم سالمين معافين بحلول الساعة 4:46 مساءً، على متن زورق القطر في أعالي البحار (مونت آري)”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات صنعاء، في بيان رصده موقع “يمن إيكو”، أنها “نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت السفينة البريطانية (روبيمار) في خليجِ عدن وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبة، وذلك “انتصاراً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض للعدوان والحصارِ حتى هذه اللحظة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”، بحسب البيان.

وأكدت أن العملية أسفرت عن “إصابة السفينة إصابةً بالغةً ما أدى إلى توقفها بشكل كامل، ونتيجةَ الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن”.
وأضافت: “لقد حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان”.

وكانت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت في منشور رصده موقع “يمن إيكو” أن طاقم السفينة غادرها بعد تعرضها لهجوم بالقرب من باب المندب.

نقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن مصادر يمنية، مساء اليوم الإثنين، أن السفينة البريطانية روبيمار، التي هاجمتها القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء أثناء إبحارها في خليج عدن، غرقت الآن، ولم تكشف القناة عن أي تفاصيل أخرى بشأن السفينة.

 

الاستجابة السريعة روبيمار هيئة الموانئ والمناطق الحرة جيبوتي خليج عدن

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