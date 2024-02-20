زياد بهاء الدين: نحتاج تنظيم دور الدولة في الاقتصاد ليكون داعما ومكملا للقطاع الخاص

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن تغيير المسار الاقتصادي والسياسات بات ضروريا، مشيرا إلى أن الحديث عن خروج الدولة من الاقتصاد “نظري” وليس عمليا، ولكن نحتاج إلى تنظيم لدورها.

وأضاف زياد بهاء الدين، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية " ON"، ما فيش دولة في العالم ليس لها أي دور في الاقتصاد، لكن نحتاج الآن لتنظيم هذا الدور ببساطة، خاصة أن هناك قطاعات دور الدولة فيها أساسيا، مثل القطاعات الأمنية وقطاعات التنمية".

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أن وثيقة ملكية الدولة التي صدرت قبل عامين كانت جيدةـ بالرغم من وجود تفاصيل بها أكثر من اللازم، مؤكدا أننا حذرنا حينها أنها تحمل وعودا بما لم يتحقق.