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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق عمل حلويات وسناكس الدايت

طرق عمل حلويات وسناكس
طرق عمل حلويات وسناكس الدايت

تقدم لكم الشيف ناني مجدي بعض الأفكار لتحضير حلويات ووجبات خفيفة صحية ومنخفضة السعرات الحرارية:

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كرات الطاقة الصحية

المكونات: تمر، لوز مفروم، بذور الشيا، زبدة الفول السوداني، جوز الهند المبشور.
طريقة التحضير: خلط التمر، اللوز المفروم، بذور الشيا، وزبدة الفول السوداني في الخلاط الكهربائي حتى تتكون عجينة. شكل العجينة إلى كرات صغيرة وغمسها في جوز الهند المبشور. ضع الكرات في الثلاجة لتتماسك قبل التقديم.

بسكويت الشوفان والموز

المكونات: شوفان، موز مهروس، عسل، فانيليا.
طريقة التحضير: خلط الشوفان، الموز المهروس، العسل، والفانيليا في وعاء حتى تتكون عجينة. شكل العجينة إلى أشكال البسكويت المفضلة لديك وضعها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة. اخبز البسكويت في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونه ذهبيًا. اتركه يبرد قبل التقديم.

تفاح محلاة بالقرفة

المكونات: تفاح، قرفة، عسل.
طريقة التحضير: تقطيع التفاح إلى شرائح رقيقة وضعها في وعاء. رش القرفة والعسل على الشرائح وقلبها جيدًا حتى تتغطى بالتوابل والعسل. وشوي الشرائح في مقلاة مضادة للالتصاق على نار متوسطة حتى تصبح طرية ومحمرة من الجانبين. قدم التفاح المحلاة بالقرفة كوجبة خفيفة صحية.

بسكويت الشوكولاتة الداكنة واللوز

المكونات: دقيق اللوز، كاكاو بودرة غير محلى، عسل، فانيليا، لوز مفروم.
طريقة التحضير: خلط دقيق اللوز، الكاكاو البودرة، العسل، والفانيليا في وعاء حتى تتكون عجينة. أضف اللوز المفروم واعجنه جيدًا. شكل العجينة إلى أشكال البسكويت وضعها على صينية خبز. اخبز البسكويت في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونه ثابت. اتركه يبرد قبل التقديم.
تذكر دائمًا مراجعة أحب أن أطلعك على بعض وصفات الحلويات والوجبات الخفيفة الصحية والمنخفضة في السعرات الحرارية:

فطائر الشوفان بالموز

المكونات: شوفان، موز مهروس، بياض البيض، قرفة، فانيليا.
طريقة التحضير: قم بخلط جميع المكونات في وعاء حتى تتجانس. سخن مقلاة مضادة للالتصاق على نار متوسطة وضع مقدار من العجينة في المقلاة لتشكيل الفطائر. قم بقلب الفطائر عندما تصبح الجهة السفلى ذهبية اللون. قدم الفطائر مع شرائح الموز ورشة من القرفة.

مهلبية الشوكولاتة الصحية

المكونات: حليب لوز، مسحوق الكاكاو غير المحلى، نشا الذرة، عسل، فانيليا.
طريقة التحضير: قم بخلط حليب اللوز ومسحوق الكاكاو ونشا الذرة في قدر على نار متوسطة. قم بالتحريك المستمر حتى يغلي المزيج ويصبح سميكًا. قم بإضافة العسل والفانيليا واستمر في التحريك لمدة دقيقتين إضافيتين. صب المهلبية في أكواب التقديم واتركها تبرد قبل التناول.

كرات الطاقة بالمكسرات وجوز الهند

المكونات: تمر، لوز مفروم، جوز مفروم، بذور الشيا، جوز الهند المبشور.
طريقة التحضير: قم بخلط التمر واللوز وجوز الهند وبذور الشيا في الخلاط الكهربائي حتى تتكون عجينة. شكل العجينة إلى كرات صغيرة بحجم المغلفة وغمسها في جوز الهند المبشور. ضع الكرات في الثلاجة لمدة ساعة لتتماسك قبل التقديم.

الزبادي المجمد بالفواكه

المكونات: زبادي طبيعي، فواكه مجمدة (مثل الفراولة والتوت وقطع الموز)، عسل، لوز محمص مفروم.
طريقة التحضير: خلط الزبادي والفواكه المجمدة في خلاط الطعام حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا. صب الزبادي المجمد في أكواب التقديم ورش قليلًا من العسل واللوز المحمص المفروم على الوجه.

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