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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحديقة النباتية التاريخية بأسوان تستقبل الشباب العربي بالمنتدى البيئي للأمن المائي والغذائي

صدى البلد

   استقبلت الحديقة النباتية بأسوان "جزيرة النباتات" 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية من الشباب المشارك في المؤتمر الـ12 الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة حتى يوم 22 من الشهر الجاري بمدينتي أسوان والأقصر، بعنوان "الماء والأمن الغذائي ..قضايا حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية واليونسيف ووزارة البيئة واكساد.


وقدم الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان شرحا تفصيليا لأعضاء المنتدى حول أهم ماتتميز به الحديقة النباتية، حيث تضم العديد من ألأنواع النباتية التي لامثيل لها في حدائق أخرى بمصر، كما أنها تعد أحد المعالم السياحية والمزارات المهمة في أسوان بسبب موقعها المتميز الفريد (كجزيرة وسط النيل يجاورها جبل غنى بالأثار الفرعونية) مع تعدد وتنوع نباتاتها التى تجذب إليها الزائرين، وكذلك هي حديقة بحثية، كما أنها أيضاً تعتبر حديقة عامة للمصريين والأجانب.


وقال الدكتور عمرو "إن زيارة اليوم تعد أحد الفعاليات الأساسية التي نستقبلها كل عام ونرحب دائما بالمنتديات والمؤتمرات التي يعقدها الاتحاد العربي للشباب والبيئة برئاسة الدكتور ممدوح رشوان.. فزيارة الحديقة النباتية دائما ما تكون جزء أساسي من برنامج المنتدى ويحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية بها والتعرف على التنوع البيولوحي الفريد الذي تحتويه" مضيفا "نحرص على عقد العديد من ورش العمل عن البيئة والتغيرات المناخية".


ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة ورئيس المنتدى، أهمية زيارة وفد المنتدى للحديقة النباتية بأسوان التي تعد متحفا طبيعيا ينمو فيها العديد من النباتات الأستوائية وتحت الأستوائية، لافتا إلى أن الاتحاد سيسعى إلى عقد لقاء متخصص عن التنوع البيولوجي بحديقة النباتات الفترة القادمة.


وأشار رشوان إلى أنه من المقرر أن تستكمل فعاليات وجلسات المنتدى في وقت لاحق اليوم بمدينة الأقصر بحضور كوكبة من العلماء والأكاديميين، حيث سيتم تنظيم ورش عمل بمكتبة الأقصر العامة، وزيارة لغابة الأشجار، وزيارات تراثية وتعليمية لمعبد الأقصر ومعبد الكرنك ومعابد البر الرئيسي الغربي.

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