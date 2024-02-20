المصري يكسب.. بائع فوانيس في السيدة زينب يوضح أحسن الأنواع هذا العام

فوانيس رمضان في مصر لعام 2024، ينتظر المسلمون في مصر هذا الشهر بشغف، والوقت المتبقي على قدوم رمضان يقترب بسرعة، وكل فرد، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، يعبر عن فرحته بطرق متنوعة.

ومن بين الأنشطة التي تبرز في شهر رمضان هو اختلاف وتألق فوانيس رمضان، حيث يُعتبر الفانوس هدية جميلة يمكن لأي شخص تقديمها لآخر، ةتتفاوت أسعار الفوانيس لهذا العام، حيث تبدأ من 50 جنيهًا وتتحدد الأسعار بناءً على حجم الفانوس.

رصدت كاميرا “صدى البلد” تقريرا من تقديم المذيعة أوركيد سامي عن أشكال وأسعار فوانيس رمضان.

وقال أحد العاملين في بيع الفوانيس إن هناك إقبالا على بيع الفانوس المصري.

وأضاف أن أسعار فوانيس رمضان تختلف في الأسواق، وفقا لأنواعها وأحجامها، والخامات التي تُصنع منها،

وأوضح أن هناك فوانيس بلاستيك وهي الفوانيس الأكثر انتشارًا، وتتميز بأسعارها المنخفضة التي تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 150 جنيهًا للفوانيس الكبيرة.

أما عن الفوانيس المعدن، فهي تتميز بقوتها، وتتراوح أسعارها من 100 إلى 500 جنيه، وقد تزيد على ذلك.

أما عن فوانيس الخيامية، فلهذا النوع من الفوانيس تصاميم مميزة، وتتميز بتصميمها التقليدي، وتتراوح أسعارها من 100 إلى 300 جنيه.

فيما تتميز الفوانيس الخشب بجمالها وتنوع أشكالها، وتتراوح أسعارها من 50 إلى 300 جنيه.

وتتراوح أسعار فوانيس رمضان من البلازما والمزودة بإضاءة ليد بين 30 و120 جنيها.



فوانيس رمضان الصيني المزودة بأغاني رمضان يتراوح سعرها بين 120 وحتى 200 جنيه.

فانوس رمضان شمع معدني أبيض متنوع نحو 120 جنيها.

وذكر أن الأسعار متغيرة حسب النوع، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الشراء وفرحة كبيرة من الناس بقرب شهر رمضان.