شاهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس

يواصل مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس فعالياته للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وشهد اليوم الثاني عددا من الفعاليات منها مسابقة إلقاء الشعر التي اسفرت عن حصول كلية البنات علي المركز الاول ، وكلية الزراعة علي المركز الثاني ، وكلية التجارة علي المركز الثالث

واسفرت مسابقة دوري المعلومات عن حصول كلية الاداب علي المركز الاول ، وكلية التجارة علي المركز الثاني ، وكلية الزراعة علي المركز الثالث.

وحصلت كلية التجارة علي المركز الاول في مسابقة كرة الطائرة بينما حصلت كلية الاداب علي المركز الثاني ، وكلية الالسن علي المركز الثالث.

وفي مسابقة كرة القدم الخماسي صعدت فرق كلية التجارة وكلية الحقوق وكلية الزراعة وكلية الحاسبات إلي دور نصف النهائي وسيتم استكمال المسابقة يوم الاربعاء المقبل وفقا للجداول لتحديد المراكز الثلاثة الاولي.

وجاءت نتائج فعاليات اليوم الاول من مهرجان الاسر الطلابية كالتالي:

في مسابقة الشطرنج طلبة حصل وفد كلية الحاسبات علي المركز الاول ووفد كلية الاداب علي المركز الثاني ، ووفد كلية الهندسة علي المركز الثالث.

وفي مسابقة الشطرنج طالبات حصلت كلية الالسن علي المركز الاول ، كلية الإعلام علي المركز الثاني ، المدن الجامعية علي المركز الثالث.

وفي مسابقة تنس الطاولة طلبة حصلت كلية التجارة علي المركز الاول ، كلية الحقوق علي المركز الثاني ، المدن الجامعية علي المركز الثالث ، وفي مسابقة تنس طاولة طالبات حصلت كلية التجارة علي المركز الاول ، والمدن الجامعية علي المركز الثاني وكلية الألسن علي المركز الثالث.

وفي مسابقة الجري طلبة حصلت كلية التجارة علي المركز الاول، كلية الهندسة المركز الثاني، وكلية الطب المركز الثالث.

اما مسابقة الجري طالبات فقد حصلت كلية التجارة علي المركز الاول، وكلية التربية علي المركز الثاني ، والمدن الجامعية علي المركز الثالث

وفي مسابقة البلياردو حصلت كلية التربية علي المركز الاول ، وكلية التجارة علي المركز الثاني ، وكلية الحقوق علي المركز الثالث.

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت الإشراف الاداري لـ ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية ، والطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس و بمشاركة لجنة النشاط الرياضي في المسابقات الرياضية ولجنة النشاط الثقافي في مسابقة إلقاء الشعر ودوري المعلومات ولجنة النشاط الاجتماعي في مسابقة الشطرنج.