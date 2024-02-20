عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يواصل مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس فعالياته للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

txt

طلاب جامعة عين شمس يشاركون بمهرجان إبداع 2024

txt

انطلاق المعسكر التدريبي الثاني لحاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري

وشهد اليوم الثاني عددا من الفعاليات منها مسابقة إلقاء الشعر التي اسفرت عن حصول كلية البنات علي المركز الاول ، وكلية الزراعة علي المركز الثاني ، وكلية التجارة علي المركز الثالث

واسفرت مسابقة دوري المعلومات عن حصول كلية الاداب علي المركز الاول  ، وكلية التجارة علي المركز الثاني ، وكلية الزراعة علي المركز الثالث.

وحصلت كلية التجارة علي المركز الاول في مسابقة كرة الطائرة  بينما حصلت كلية الاداب علي المركز الثاني ، وكلية الالسن علي المركز الثالث.

وفي مسابقة كرة القدم الخماسي صعدت فرق كلية التجارة وكلية الحقوق وكلية الزراعة وكلية الحاسبات إلي دور نصف النهائي وسيتم  استكمال المسابقة يوم الاربعاء المقبل وفقا للجداول  لتحديد المراكز الثلاثة الاولي.

وجاءت نتائج فعاليات اليوم الاول من مهرجان الاسر الطلابية كالتالي:
في مسابقة الشطرنج طلبة حصل وفد كلية الحاسبات علي المركز الاول ووفد كلية الاداب علي المركز الثاني ، ووفد كلية الهندسة علي المركز الثالث.

 وفي  مسابقة الشطرنج طالبات حصلت  كلية الالسن  علي المركز الاول ، كلية الإعلام علي المركز الثاني ، المدن الجامعية علي المركز الثالث.

وفي  مسابقة تنس الطاولة طلبة حصلت كلية التجارة  علي المركز الاول ، كلية الحقوق علي المركز الثاني ، المدن الجامعية علي المركز الثالث ، وفي مسابقة تنس طاولة  طالبات حصلت كلية التجارة علي المركز الاول ، والمدن الجامعية  علي المركز الثاني وكلية الألسن علي المركز الثالث.

وفي  مسابقة الجري طلبة حصلت  كلية التجارة علي المركز الاول، كلية الهندسة المركز الثاني، وكلية الطب المركز الثالث.

اما مسابقة الجري طالبات فقد حصلت كلية التجارة علي المركز الاول، وكلية التربية علي المركز الثاني ، والمدن الجامعية  علي المركز الثالث

وفي مسابقة البلياردو حصلت كلية التربية علي المركز الاول ، وكلية التجارة علي المركز الثاني ، وكلية الحقوق  علي المركز الثالث.

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت الإشراف الاداري لـ ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية  ، والطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة،  الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس و بمشاركة لجنة النشاط الرياضي في المسابقات الرياضية ولجنة النشاط الثقافي في مسابقة إلقاء الشعر ودوري المعلومات ولجنة النشاط الاجتماعي في مسابقة الشطرنج.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
مهرجان الأسر الطلابية الدكتور محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

موضوعات متعلقة

ختام الملتقى التدريبى لإعداد الكوادر الإعلامية بجامعة عين شمس

"جينات الموهوبين".. تفاصيل فعاليات المهرجان العلمي والرياضي الأول بجامعة الريادة

ندوة بجامعة السادات عن "الأمراض الموسمية وجهود وزارة الصحة في الوقاية والعلاج"

كلية التمريض بني سويف تطلق مبادرة جامعة بلا تدخين

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: إحالة 1184 موظفا للنيابات المختصة وإثابة المتميزين

6 أنواع من الفرعوني إلى السنوي.. رحلة عبر ألحان الكنيسة الأرثوذكسية

عاجل.. محكمة العدل الدولية تواصل عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن الممارسات الإسرائيلية

الجامعة العربية تكرم وزيرة التضامن احتفاءً بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة

الأمن يفحص بلاغ الفنانة ميرهان حسين بتعرضها للسرقة في المقطم

إحصاءات مفزعة تكشفها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشأن الحرب على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ