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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة عين شمس يشاركون بمهرجان إبداع 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شارك  منتخب الموسيقى والغناء بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة فى فعاليات مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر في مجال الموسيقى والكورال التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

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ختام الملتقى التدربيى لإعداد الكوادر الإعلامية بجامعة عين شمس

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"جينات الموهوبين".. تفاصيل فعاليات المهرجان العلمي والرياضي الأول بجامعة الريادة

المهرجان تحت رعاية الرئيس  عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة.

 

وقدم طلاب عين شمس  فى مسابقات المتخصصون عدداً من الأعمال منها ميدلي آلي من أعمال عمر خيرت وخالد حماد و  فرديات ( أغنية عارفه - موسيقى فيلم كابتن مصر - موسيقى فيلم ثقافي وسمير وشهير وبهير ) وأيضاً ميدلي غنائي (من أعمال عمر خيرت و خالد حماد)  و عمل طلابي (سيكا تونيك) بتدريب وقيادة أحمد سالم

كما نافس فى مسابقات غير المتخصصون بأعمال غنائية متميزة ميدلي آلي من أعمال خالد حماد وعمر خيرت و صولوهات ( ميدلي خالد حماد وهشام نزيه - البخيل وأنا - ميدلي عمر خيرت و خالد حماد ) وأيضاً ميدلي غنائي ( من أعمال خالد حماد وعمر خيرت وهشام نزيه )تدريب وقيادة محمود سامي

وشارك الكورال بعمل طلابي ( أكابيلا قصيدة رثاء مي زيادة) و فرديات ( يا وابور قوللي - حانة الاقدار - ياللي سامعني ) و ميدلي غنائي من الدراما المصرية ( حكاية أب)  بتدريب ورؤية واخراج محمود سامي

وتضم لجنة تحكيم الموسيقى والكورال نخبة من كبار المتخصصين  المطربة القديرة نادية مصطفى ، المايسترو عز الدين طه و المطرب والملحن طارق فؤاد.

وجدير بالذكر أن فعاليات مجال الموسيقى والكورال الخاصة بمنافسات مهرجان ابداع تقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية تستمر خلال الفترة من ١٥ فبراير حتى ٢١ فبراير  الجارى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
منتخب الموسيقى والغناء جامعة عين شمس مهرجان ابداع مجال الموسيقى الكورال Jobs Education

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