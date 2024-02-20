ختام الملتقى التدريبى لإعداد الكوادر الإعلامية بجامعة عين شمس

اختتمت أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الإعلامية للجامعة والذي استمر على مدار ثلاثة أيام على مسرح كلية تربية فى الفترة من ١٣ حتى ١٥ فبراير الجاري.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

وبحضور دكتور احمد ديهوم رائد عام أسرة من أجل مصر ودكتور صفاء شحاته عميد كلية التربية.

و الإشراف الإداري ل إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

اشتمل الملتقى عرض ١٢ مشروع من قبل سواعد الأسر وتم التحكيم بقيادة قائد باسل محمد وقائد مصطفي نيرو وقائد علي حسن وقائد مصطفي محمد

وتضمن الملتقى عرض تقديمى للطالب تركى وهدان و عرض تصميم جرافيك للطالب احمد جمال و عدد من الدورات التدريبية للطلاب.

وفى ختام الحفل تم تكّريم الدكتور أحمد ديهوم ودكتور صفاء شحاته واستاذه نجلاء فتحى وطارق أحمد وجميع المدربين تقديراً لمجهودهم .

نظم الملتقى اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي إتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر و بالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية وتحت الإشراف التنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، و الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد الجامعة ،الطالب علي حسن أمين اللجنة الثقافية ، الطالب مصطفي محمد أمين مساعد اللجنة الثقافية .