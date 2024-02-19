ندوة بجامعة السادات عن "الأمراض الموسمية وجهود وزارة الصحة في الوقاية والعلاج"

نظمت اليوم الإثنين، شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، بجامعة مدينة السادات، بالتعاون مع مركز إدارة المخاطر بالجامعة ندوة بعنوان (الأمراض الموسمية وجهود وزارة الصحة في الوقاية والعلاج).

جامعة مدينة السادات

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئاسة الدكتور محمد الحويطي، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية، والدكتورة أماني عبد العال، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبري شاهين، مدير مركز إدارة المخاطر بالجامعة.

وحاضر في الندوة: الدكتورة عبير نشأت عبد الحميد ، مدير إدارة ترصد الأمراض المعدية، والدكتورة منة الله السيد مرسي، مدير إدارة التطعيمات وإدارة الطب الوقائي، والدكتور محمد عبد الستار العسكري، مدير عام الطب الوقائي.

وتناولت الندوة النقاط التالية: الصحة العامة وأمراض الشتاء، الإنفلونزا الموسمية والإلتهاب السحائي، ومقاومة المضادات الحيوية، التطعيمات الروتينية وأهمية ال٦التزام بتطعيمات الأطفال والكبار، الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها، ومرض السعار، وعقر الحيوان، البروسيلا .

وفى ختام الندوة تضمنت أهم التوصيات التى أصدرتها وزارة الصحة: الإلتزام بالعادات الصحية السليمة والتغذية الصحية، والتوعية بخطورة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية والإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، التوعية بأهمية التطعيمات الروتينية للأطفال للحفاظ على الصحة العامة ومنع إنتشار الأمراض المعدية والوبائية عن التطعيمات الروتينية للأطفال، ورفع الوعي الصحي بالإجراءات اللازمة في حالات عقر الحيوان للوقاية من مرض السعار.