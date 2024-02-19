انطلاق فعاليات مبادرة نمط الحياة الصحى بـ طب عين شمس



ضمن فعاليات مبادرة نمط الحياة الصحى والذى ينظمه قسم طب المجتمع بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفيات الجامعة ، أقيمت ندوة بعنوان " نمط الحياة الصحى: نحو حياة صحية أفضل " ، إلى جانب

يوم المشى الرياضى لمدة ساعة كاملة بحديقه عرب المحمدي بحرم كلية الطب بمشاركة عدداً من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور على الأنور ،عميد كلية الطب ،وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والأستاذة الدكتورة إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع وبتظيم الدكتورة نانيس اسماعيل و الدكتورة فاطمه مكى.

تناولت الندوة التوعية بالعادات الصحية اليومية ، مع توضيح الفرق بين نمط الحياة الصحي وغير الصحي ومكونات نمط الحياة الصحي فيما يتعلق (الغذاء الصحي- النشاط البدني المنتظم- التعامل مع ضغوطات الحياة والنوم الصحي)، ⁠مع تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة والعادات غير الصحية.

حاضر بالندوة نورهان بدر و طبيب عمر مطر والدكتورة عبير عبدالسلام و د هبة الله أسامة، وتنسيق أ.د نانيس اسماعيل و ا.د فاطمة مكي وبحضور ومشاركة اساتذه القسم والفرق المعاونة .