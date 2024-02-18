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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

خدمات صحية شاملة.. الجامعات تخصص ميزانية لخدمة الطلاب بالمستشفيات.. والعلاج يمشل العمليات الجراحية.. والحوادث داخل وخارج الجامعة بالمجان

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

تعد الرعاية الصحية لطلاب الجامعات والمدارس واحدة من أهم الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لصالح الطالب المصري، خاصة بعد وضع بنية تحتية قوية وميكنة المستشفيات.

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعة تقوم بالتكفل بجميع التدخلات الطبية لطلاب الجامعات عن طريق موازنة الدولة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود مصروفات إضافية للعلاج بعد أن يتم الانتهاء من موازنة الدولة تقوم الجامعة بالتكفل بالعلاج عن طريق الموارد الذاتية للجامعة، وذلك في حالات الغسيل الكلوى والعمليات الكبيرة.
 

وقال السيد قنديل إنه مع تقديم العلاج الشهرى مجانا، وفي حالة الإصابة بالأمراض المزمنة، يتم تحصيل رسوم رمزية ضمن مصروفات الدراسة للعلاج الطبى، ولكن الدولة تقوم بالتكفل بالطالب الجامعى بشكل كامل، وذلك في حالات الأمراض طوال سنوات الدراسة.

 

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وأضاف قنديل لـ"صدى البلد" أنه يتم القيام بتقديم جميع الخدمات الطبية، وأيضا فى حالة الحوادث سواء حدثت داخل الحرم الجامعى أو خارجه.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكشف والعلاج يتم مجانا لجميع الطلاب في مستشفى الطلبة، وفي حالة عدم وجود خدمة بالمستشفى أو عملية جراحية في مستشفى الطلبة يتم تحويل الطلاب لكي يتلقوا العلاج المستشفيات الجامعية بدون تحميل الطالب أي تكلفة مالية.

وقال لـ"صدى البلد" إنه يتم عمل ملف طبى صحى ويتم إعداده بالحالة الصحية للطلاب مع بداية العام الدراسى، وأيضا القيام بتسجيل تطورات الحالة الصحية للطالب بشكل سنوى وحتى التخرج.

فيما أكد الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة دائما حريصة على توفير جميع سبل الدعم الطبي لجميع الطلاب في الجامعة، وذلك بداية من الالتحاق وحتى التخرج، حيث يتم تقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان للطلاب وبدرجة ممتازة.

وقال إن الجامعة تقدم علاج الأمراض المزمنة بالمجان لجميع الطلاب طوال سنوات الدراسة، إلى جانب تحملها جميع لعمليات الجراحة التي تنتج عن الحوادث الطارئة خلال الذهاب أو العودة من الجامعة.

في الخطوات التالية، نوضح لطلاب المدارس كيفية الحصول على خدمات التأمين الصحي:

1- استخراج شهادة ميلاد حديثة مميكنة تحمل بيانات الطالب.

2- صورة شخصية للطالب.

3- التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز.

الشروط:

تشترط هيئة التأمين الصحي أن يكون لدى الطالب شهادة ميلاد حديثة مميكنة حديثة، تتوافق بياناتها مع بيانات الأب والأم، وصورة شخصية للطالب.

ويستطيع كل أفراد وفئات المجتمع بالمحافظات التوجه إلى المراكز والوحدات الصحية التابعين لها أو الأقرب لمحل سكنهم للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي، والانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية التي تكفلها لهم، ومن خلال تقديم طلب تسجيل البيانات للطفل مع إحضار شهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للطفل.

التأمين الصحي الشامل:

تستهدف منظومة التأمين الصحي الشامل، تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بأسعار أقل من المعتاد بالشراكة مع القطاع الخاص، لمد مظلة التأمين الصحي الشامل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الطبية بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، مع استدامة تقديم تلك الخدمات وتسريع وتيرة تطبيق المنظومة في باقي المحافظات.

دور التأمين الصحي الشامل

وتحرص الحكومة على خلق قطاع تأمين طبي قوي، يستطيع تقديم الخدمات للمواطنين دون إضافة أية أعباء عليهم، مع زيادة مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق خلق خدمات تأمينية جديدة.

وتعمل منظومة التأمين الصحي الشامل على الاهتمام بجميع المنتفعين من كل الأعمار سواء كبار السن أو الشباب أو الأطفال، وإجراء العمليات الجراحية على أكمل وجه داخل المنظومة، حتى لا يلجأ المواطن لدفع المزيد من الأموال خارج المنظومة.

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