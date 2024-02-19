عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: تعاون مُشترك مع شيديان الصينية و"تيدا مصر" لإنشاء جامعة تكنولوجية

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، خاصة فى المجالات التكنولوجية الحديثة، ونظم المعلومات والإلكترونيات والذكاء الاصطناعى، لافتًا إلى الاهتمام بتطبيق التحول الرقمي في الجامعات التكنولوجية، وتكثيف التعاون الدولي مع المؤسسات ذات الخبرة المتميزة فى التخصصات التكنولوجية الحديثة، ونقل خبراتها في تطوير هذا الرافد الحيوي من منظومة التعليم العالي.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، اجتماعا مع شو تشي فنغ العضو المُنتدب لشركة تيدا مصر للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، أحمد رضوان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور د. الصاوي الصاوي منسق العلاقات المصرية الصينية، وممثلو جامعة شيديان الصينية؛ د. يولونغ شين الأستاذ بكلية علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا، ومدير مختبر شنشي الرئيسي لأمن الشبكات والأنظمة، تانفي جيانغ، مدير مكتب شؤون الخريجين والتعاون الخارجي بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، عبر الفيديو كونفرانس.

txt

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق أحدها بالجيزة

txt

موعد استقبال راغبي الترشح لخمس جامعات مصرية

txt

توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة الجلالة والمعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية

txt

كيف تحصل على خدمات التأمين الصحي بشكل سنوي وحتى التخرج؟..الأعلى للجامعات يوضح

txt

خدمات صحية شاملة.. الجامعات تخصص ميزانية لخدمة الطلاب بالمستشفيات.. والعلاج يمشل العمليات الجراحية.. والحوادث داخل وخارج الجامعة بالمجان

txt

عمرو زكريا نائبا لرئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو

txt

لجنة لتنفيذ توصيات تمكين الطلاب ذوي الإعاقة.. مجلس شئون التعليم يعقد اجتماعه الدوري

txt

رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة انتهاء الكليات من أعمال إعلان نتائج الامتحانات

txt

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة فولبرايت

txt

أكاديمية البحث العلمي تهنئ «جينا الفقي» لانتخابها نائبًا بمجلس المعهد الدولي «IIASA» بالنمسا

وأوضح د. أحمد الصباغ أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من موضوعات التعاون المقترحة بين وزارة التعليم العالي وجامعة شيديان الصينية، وشركة تيدا مصر، كما تمت مناقشة مقترح إنشاء جامعة تكنولوجية بخبرة صينية، بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وتوفير فرص لخرجيها للعمل في جميع المجالات، خاصة وأن شركة تيدا تعتبر من أبرز المطورين الصناعيين في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

وأكد د. الصباغ ترحيب وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجانب الصينى، مشيرًا إلى حرص الوزارة على أن تضم الجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها أحدث البرامج الدراسية فى جميع التخصصات المطلوبة للشركات الصناعية، وتقديم خريج مناسب لسوق العمل داخل وخارج مصر، وأن يتمتع الخريجين بالمهارات والجدارات اللازمة للمنافسة فى سوق العمل.

ومن جانبه، أبدي د. يولونغ شين استعداده لمساهمة جامعة شيديان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في تأسيس الجامعة المُقترحة، ويشمل ذلك تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على التخصصات التكنولوجية المستحدثة.

واتفق الطرفان على استكمال المشاورات بين وزارة التعليم العالي وجامعة شيديان وشركة تيدا لتأسيس الجامعة، وعمل دراسة ميدانية للتخصصات المطلوبة المقترح تأسيسها بحيث تشمل البرامج التي تحقق احتياجات سوق العمل في المنطقة الاقتصادية.

وأشار د. الصاوي منسق العلاقات المصرية الصينية إلى أن هذا التعاون يشكل أهمية كبيرة في رفع مستوى أداء الخريجين لكي يلتحقوا بالعمل في الشركات والمصانع، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وحل مشاكل ضعف مستوى العمالة التي تواجه المصانع في الجانب المهني والفني والتكنولوجي.

جدير بالذكر أن جامعة شيديان الصينية هي جامعة مُتخصصة في مجال نظم المعلومات والإلكترونيات، وتضم العديد من التخصصات منها (نظم المعلومات الهندسية والعلمية والإدارية، والرادار الهوائى، والميكروويف، والهندسة الميكانيكية والإلكترونية)، وتم اختيارها ضمن قائمة الجامعات الوطنية فى الصين من الدرجة الأولى لدورتين متتاليتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق أحدها بالجيزة

موعد استقبال راغبي الترشح لخمس جامعات مصرية

توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة الجلالة والمعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية

كيف تحصل على خدمات التأمين الصحي بشكل سنوي وحتى التخرج؟..الأعلى للجامعات يوضح

خدمات صحية شاملة.. الجامعات تخصص ميزانية لخدمة الطلاب بالمستشفيات.. والعلاج يمشل العمليات الجراحية.. والحوادث داخل وخارج الجامعة بالمجان

عمرو زكريا نائبا لرئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو

لجنة لتنفيذ توصيات تمكين الطلاب ذوي الإعاقة.. مجلس شئون التعليم يعقد اجتماعه الدوري

رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة انتهاء الكليات من أعمال إعلان نتائج الامتحانات

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول محمود الخطيب ومجلس الأهلي إلى نادي الزمالك

مفاجأة عن سداد كهربا غرامته للزمالك بالجنيه المصري

القانون يحدد مدة زمنية لـ إلغاء الجزاءات الموقعة على الموظف وفقا للقانون

أعضاء تشريعية النواب يطالبون بأهمية كتابة الأسعار على السلع لضبط الأسواق

برئاسة الخطيب.. وصول مجلس إدارة النادي الأهلي إلي الزمالك

القاهرة تتحرك ضد الاحتلال وتضع خطوطا حمراء جديدة.. ماذا يعني مقاضاة مصر لإسرائيل؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ