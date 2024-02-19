كلية التمريض بني سويف تطلق مبادرة جامعة بلا تدخين

أطلقت كلية التمريض مبادرة جامعة بلا تدخين، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وذلك بإشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد الدكتور منصور أهمية دور الجامعة في التوعية بخطورة مشكلة التدخين لاسيما وأنها معنية بخدمة المجتمع المحيط بها، وأن المبادرة تهدف إلى توعية الطلاب ، ومنسوبي الجامعة بأضرار التدخين المباشر والسلبي، وكيفية الوقاية و الاقلاع عنه والآثار التي يسببها على صحة الفرد والمجتمع، والبعد عن السلوكيات السلبية، لتحسين الصحة العامة للإنسان، وذلك من خلال المرور على المكاتب والمدرجات بكل الكليات.



جدير بالذكر، أن المبادرة تضم جميع كليات الجامعه حيث كانت البداية من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف الدكتور محمد سيد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور أحمد بهاء وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.