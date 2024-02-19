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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

سها جندي تهدى درع وزارة الهجرة لـ الخشت تقديرا لجهوده الأكاديمية والوطنية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أهدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، درع الوزارة للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لجهوده الأكاديمية والوطنية ودعمه المستمر للشباب، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وجامعة القاهرة متمثلة في مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقالت السفيرة سها جندي، إن الدكتور محمد الخشت قامة وقيمة علمية وطنية ضخمة. ووجهت الوزيرة الشكر للدكتور الخشت على دعوتها للتواجد داخل جامعة القاهرة لتوقيع مذكرة التفاهم والتي تهدف إلى إحداث نقلة ضرورية وعلى قدر كبير من الأهمية في الوقت الحالي.

وقالت السفيرة سها جندي، إن مذكرة التفاهم، ستكون بمثابة بداية جديدة  للتعاون والاستفادة من الخبرات الأكاديمية بجامعة القاهرة العريقة والتي تُعد صرحًا علميًا متميزًا على المستوى العربي والعالمي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم المشتركة ستحقق نقلة نوعية في الدراسات البحثية في مجالات الهجرة، وتحقق الاستفادة من خبرات الجامعة ومركز بحوث ودراسات الهجرة لإيجاد حلول بناءة أكاديمية مبنية على أسس من قضايا الهجرة والتوطين والتوظيف، مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ هذا التعاون على وجه السرعة.

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