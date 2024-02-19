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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الصرع.. الجديد في التشخيص والعلاج" ندوة بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الطب جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان "الصرع... الجديد في التشخيص والعلاج"، تحت رعاية علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة ، وقد لاقت الندوة اهتمامًا كبيرًا من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

شارك في الندوة مجموعة من الأساتذة المتخصصين في علم الأعصاب والطب النفسي: يسرى أبو النجا عبد الحميد، أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي ، و مها علي محمد ، أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي  والدكتورة  آية طه محمد السيد، مدرس المخ والأعصاب والطب النفسى.

تناولت الندوة محاضرات وعروض توعوية حول تأثيرات مرض الصرع على المرضى وأسرهم والمجتمع، وتم استعراض آخر التطورات في تشخيص وعلاج هذا المرض.

وركزت الندوة على كيفية التعرف على مرض "  الصرع  " والعلامات التحذيرية التي يجب مراقبتها، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها للتعامل معه. وتم التطرق إلى الأدوات والتقنيات الحديثة في تشخيص المرض وآخر التطورات في عمليات العلاج، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى.

جدير بالذكر أن الندوة جزءًا من الجهود المبذولة من قبل كلية الطب بجامعة عين شمس في توعية الجمهور وتثقيفه حول القضايا الصحية الهامة، وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.

Jobs Education أستاذ المخ والأعصاب إدارة المستشفيات الجامعية إدارة المستشفيات أعضاء هيئة التدريس والطلاب التقنيات الحديثة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس

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