أخبار التعليم.. قرار عاجل بمنع خروج المدرسين أثناء اليوم الدراسي وتسجيل الغياب.. لجنة لتنفيذ توصيات تمكين الطلاب ذوي الإعاقة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أكاديمية البحث العلمي تهنئ «جينا الفقي» لانتخابها نائبًا بمجلس المعهد الدولي «IIASA» بالنمسا



هنّأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على انتخابها نائب رئيس لجنة البحث والمشاركة بمجلس المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026.



قللوا الحصص.. ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بإعلان نظام الدراسة في رمضان



أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر بيانا إعلاميا طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحسم قراراتها النهائية بشأن نظام الدراسة في رمضان .



لجنة لتنفيذ توصيات تمكين الطلاب ذوي الإعاقة.. مجلس شئون التعليم يعقد اجتماعه الدوري

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.



3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب



أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، شدد خلالها على ضرورة تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب .

قرار عاجل من التعليم بمنع خروج المدرسين أثناء اليوم الدراسي وتسجيل الغياب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والذى انطلق 10 فبراير الجاري.