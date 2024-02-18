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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قللوا الحصص.. ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بإعلان نظام الدراسة في رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر بيانا إعلاميا طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحسم قراراتها النهائية بشأن نظام الدراسة في رمضان .

وقالت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر في بيانها : ان جميع الاسر تترقب الان قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تنظيم الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، وليعرف الطلاب ما اذا كان سيتم تقليص عدد الحصص الدراسية في مواعيد في رمضان من عدمه

وأكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر  : أنها تناشد وزارة التربية والتعليم ،  بأن يتم حذف الأنشطة والحصص غير المؤثرة في اليوم الدراسي في شهر رمضان وأن تقتصر الدراسة في رمضان علي الحصص الأساسية.

وأوضحت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر بيانها ، طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم بزيادة مدة العام الدراسي حتى تكون هناك مدة زمنية تسمح للطلاب باستيعاب المنهج والتطبيق عليه بشكل ليس فيه ضغط .

وقالت: يجب التفكير الجاد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في اصدار قرار بزيادة عدد شهور الدراسة ، حيث  أن قصر مدة العام الدراسي سبب في انتشار الدروس الخصوصية نظرا لرغبة الأسرة في التكثيف للطالب  الحصص حتي يستطيع الانتهاء من المناهج قبل الامتحانات

وطالبت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر في بيانها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء امتحانات الشهر مشيرةً إلى أنها “معطلة للدراسة”

وقالت إنها  لا تحبذ أي قرار بالحذف من مناهج الترم الثاني مشيرة إلي أن كل عام تظهر مطالب لبعض أولياء الأمور بالحذف ، حيث ان حذف المناهج  الدراسية يؤثر سلبا علي المحصلة العلمية للطالب قائلة ان المناهج مثل العمارة كل دور معتمد علي الدور الذي يليه ويظهر تأثير الحذف علي الطلاب في الشهادات العامة في أسئلة التراكمي.

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