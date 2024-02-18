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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، شدد خلالها على ضرورة تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع المدارس الإهتمام بتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب ، من خلال : 

  • الاحتفال بالأعياد القومية
  • تنظيم الرحلات إلى المشروعات القومية للدولة المصرية
  • إعداد الطلاب للمشروعات البحثية التي تتناول التحديات التي تواجهها الدولة على غرار مشروعات “الكابستون” لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( STEM).

كما شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس، وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من خلال تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس، بالإضافة إلى جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.

وكانت قد انطلقت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في جميع المدارس منذ السبت 10 فبراير 2024 

وقام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وفى ختام جولته ،  قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوضع حجر الأساس لمدرسة كفر مويس الابتدائية المشتركة (إحلال جزئى) والتي تمتد على مساحة ٩٥٠ مترا، ووفقا لمخطط المدرسة يبلغ عدد الأدوار في المدرسة أرضى و 2 أدوار، بإجمالي عدد فصول 12 فصلًا، وقد وجه الوزير بإنشاء ٦ فصول إضافية بالمدرسة لاستيعاب الكثافة الطلابية بالقرية.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: ‏ https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning  ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، .

وزير التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المدارس الطلاب

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3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

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