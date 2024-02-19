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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة رفع كفاءة مركز الدراسات الشرقية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع عقده مع المهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، ومدير عام الإدارة الهندسية، بضرورة رفع كفاءة عدد من المراكز التابعة للجامعة وعلى رأسها مركز الدراسات الشرقية، طبقا للإجراءات والمواصفات الفنية  العالية الجودة والإتقان التي تليق بجامعة القاهرة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، وذلك في إطار التطوير المستمر لمراكز جامعة القاهرة وبنيتها التحتية.

كما وجه رئيس الجامعة إدارة المركز إلى وضع أجندة عمل مكثفة لتطوير عمل المركز وتطوير أنشطته وتوسيع رقعتها وربطه بأهداف الدولة القومية، وتنمية هذا النوع من الدراسات والبحوث والتوسع في الدورات التدريبية والندوات، وإمداد مكتبة المركز بالمراجع العلمية الحديثة، وتحويل المجلة الصادرة عنه إلى مجلة دولية تلتزم بمواصفات النشر الدولي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مركز الدراسات الشرقية يضم أضخم مكتبة متخصصة فى مجال الدراسات الشرقية على مستوى الجامعات المصرية حيث تحتوي على مجموعات نادرة من المصادر والمراجع بالإضافة إلى ماتحتويه من كتب حديثة فى هذه اللغات؛ وتنقسم المكتبة إلى 3 أقسام: قسم لمكتبة الشرقية، قسم المكتبة العربية والأجنبية، قسم المكتبات المهداة، ويستفيد المترددون على المكتبة بكافة محتوياتها من الكتب والمجلدات ودوائر المعارف والمعاجم المتخصصة فى اللغات الشرقية حيث بلغ عدد هذه الكتب والمصادر فى أقسام المكتبة حوالى 40000 عنوانًا، كما تقدم المكتبة خدماتها للباحثين والدارسين فى مجال الدراسات الشرقية وغيرها من التخصصات الأخرى.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المركز بدأ العمل فيه عام 1991 بمقره أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالدقي، ويقع في مكان مميز وبجوار عدد من المراكز البحثية والعلمية المتخصصة منها: مركز الإبداع، ومركز البحوث النفسية، ومركز البحوث الاجتماعية، ومركز الثقافة واللغة العربية، ومركز البحوث التاريخية، ومركز بحوث المكتبات والمعلومات.

جدير بالذكر أن مركز الدراسات الشرقية يقدم دورات تعليمية فى اللغات الشرقية لتقوية الطلاب وتحسين مستوياتهم التعليمية، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للمعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس في المجالات التي تخدم العملية التعليمية والبحثية وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية في مجال الدراسات الشرقية ومن خلال موسم ثقافي متكامل.

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