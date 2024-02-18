من المطبخ المصري.. القومي للبحوث يوضح أهم البهارات في رمضان

اصدر المركز القومي للبحوث بيانا يوضح فيه اهم البهارات داخل المطبخ المصري ، موضحا أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم يجب تناول اهم التوابل والبهارات في المطبخ المصري التي تدخل في تحضير وصفات الافطار والتي تساعد علي الصيام وانتظام الجهاز الهضمي والتنفس.

وأفاد بأن من أهم التوابل التي تساعد علي القيام بالعبادات دون الشعور بتعب:

1- الكمّون : يتمّ استعماله في تحسين طعم الأكل كنوع من أنواع التوابل ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، وله العديد من الفوائد الصحية المهمة فهو يخفّف من اضطرابات الجهاز الهضمي، ويحفّز على إفراز الإنزيمات من البنكرياس، ويخفف من نزلات البرد باعتباره مطهراً للأمعاء، كما يعتبر طارداً للغازات، ويعمل على دعم الجهاز المناعي، ويعالج فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

كما أن الكمون له فوائد طبية اخري: فهو يدخل في علاج امراض الجهاز التنفسي كالتهاب الجيوب الأنفية، والالتهابات الرئوية، ونزلات البرد. و يعدّ طارد للبلغم من الحلق والرئتين، كما يعالج التهاب الحلق بإضافة الزنجبيل له. وايضا يعالج آلام البطن والمغص خاصّة لدى الرضّع.

2- المستكة : تعطي المستكة نكهة لذيذة في الاطعمة لاحتوائها علي زيوت طيارة مهمة وتساعد ايضا علي حماية بطانه المعده و علاج الحرقان الناتج من قرحه المعده والتخلص من عسر الهضم والانتفاخ والغازات، كما تساعد أيضا علي تحسين الدورة الدموية وخفض مستوي الكوليسترول الضار وخفض ضغط الدم وعلاج بعض أمراض الصدر كالربو باستنشاق بخارها

3- الهيل (حب هال، أو الحبهان، أو الهال): يستخدم صحيحاً أو مطحونًا، ويدخل في إعداد معظم الأطباق العربية وهو مكوّنٍ رئيسي في القهوة العربية، يجب حفظه في وعاءٍ غامق (غير منفذ للضوء) ومحكم الإغلاق. كثير من الاشخاص لا يفضلون تناوله ولكنه له نكهه وطعم مميز لاي حساء يفضل وضعه مع سلق الدجاج والطيورلان له خاصيه مميزه في تخفيف الروائح القوية .. وله العديد من الفوائد الطبية فهو يعزز صحه الجهاز الهضمي ويساعد علي علاج مشاكل المعده ومقاومه الامساك وتسهيل عمليه الاخراج .. ويساعد ايضا في عمليات الايض الخلوي لوجود العناصر الهامة مثل الحديد والمنجنيز .. وتعزيز صحه الفم والاسنان والتخلص من رائحه الفم الكريهه والوقاية من البكتريا والجراثيم التي تسبب تسوس الاسنان.

4- ورق الغار (الراند، أو ورق اللورا): أوراقٌ عطرية الطعم ذات رائحة مميّزة وطيبة، ويستخدم طازجةً أو مجففة او مطحون، تستخدم في سلق اللحوم والدواجن، لتخفيف رائحتهم وتضفي مذاق لذيذ علي الاطباق وفي صناعه انواع الحساء المختلفه. وعن فائدته الطبيه فهو يقلل من مستويات السكر في الدم وبالتالي فهو مفيد لمرضي النوع الثاني من السكري وايضا يحارب وتبطي نمو خلايا السرطان وخاصه سرطان الثدي ويحتوي ورق الغار علي فيتامينات ومعادن هامه مثل فيتامين أ و ج وب 6 والحديد والكالسيوم والمنجينز.

5- الزعتر (صعتر): هو من النباتات البرّية والعطريّة الشهيرة، وهو مكوّنٌ رئيسيٌ في معظم المطابخ وخاصّة الشرق الأوسط، ويستخدم بكل أشكاله سواءً كان طازجاً أو مجففاً أو مطحوناً، ويدخل الزعتر في صناعة المخبوزات والبيتزا.

ويحتوي علي مضادات اكسدة وفيتامين K وايضا في تحضير الطعام لتقليل الانتفاخات وحل مشاكل عسر الهضم أيضاً لما فيه من زيوت طيارة مهمة لتخفيف الام المعدة والقولون ويستخدم في تتبيل مختلف أنواع اللحوم والدواجن، ويستخدم كمشروبٍ لعلاج تقلصات المعدة

6- القرفة : توجد علي هيئة اعواد او مطحون ، ولونها بني غامق ، وهي نوعان أحدهما حار وغامق اللون والثاني حلو ذو نكهٍة خفيفة.

وتستعمل في معظم المطابخ العالمية، وتستخدم في صنع المرق، والمحاشي، والمعجنات، ولها فائدة في مقاومة الانسولين فهي تساعد علي تنظيم مستوي السكر في الدم وايضا لها فعالية قوية كمضاد للأكسدة وتعزيز صحة الجلد وتحسين صحه الجهاز المناعي وخفض نسبه الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد ولها ايضا مفعول مضاد للبكتريا والفطريات ويقلل ايضا من تشنج العضلات اللارادية وتقليل اعراض الزهايمر والاستخدام الشائع هو استخدامها في خفض الوزن. ولكن لا يجب الاكثار منها فمعلقة يوميا تكفي

7- الفلفل الاسود: يستخدم كحبيبات او مطحون .. له مذاق ونكهة رائعة ورائحه قوية ونفاذة.. فهو من اهم التوابل الشعبيه له فوائد طبية كمقوي لجميع غدد الجهاز الهضمي وتحسين الهضم لكونه غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ويعزز من صحة القلب والشرايين ورفع نسبة الكوليسترول الجيد في الدم وزياده حرق السعرات الحرارية والوقاية من السرطان وله خصائص مضاده للجراثيم والبكتريا وخاصه البكتريا الموجوده بالفم فيحافظ علي صحه الفم واللثه .. ومع كل هذه المميزات إلا ان الاكثار منه يسبب حرقه في المعده واحمرار الجلد وتحفيز العطس ويسبب بعض التفاعلات مع الادويه مثل مضادات الهيستامين .. ولهذا يراعي استخدام كمية قليله منه.

8- الجنزبيل: يستخدم طازج في السلطات كقطع او مجفف مطحون في الاكل فهو له قيمة غذائية كبيره وقليل السعرات الحرارية وغني بالحديد والبوتاسيوم وفيتامين سي والمغنيسوم والزنك والفوسفور وحمض الفوليك والنياسين ويستخدم في انقاص الوزن وعلاج هشاشة العظام ويخفض مستوي السكر في الدم ويقلل خطر الاصابه بامراض القلب المزمنه ويقلل الالتهاب ومحاربه فيروسات الجهاز التنفسي وزيت الجنزبيل مضاد فعال لبكتريا الفم وقرح اللثة.

ومن المشروبات المهمة التي تساعد علي ازاله الانتفاخ وتحسين اداء الجهاز الهضمي و التنفسي ومنها المساعدة علي العبادات :

 الكمون والليمون

 الكمون والينسون او كل منهما علي حدة: وهو يساعد علي علاج الاضطرابات المعوية و تقليل انتفاخ البطن

 القرفة بالجنزبيل أو القرفة بالتفاح لزياده الحرق وضبط مستوي السكر في الدم.