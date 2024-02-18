القومي للبحوث يكشف عن مشروبات رمضانية صحية ومفيدة

أصدر المركز القومي للبحوث بيانا يوضح بعض المشروبات الرمضانية الصحية .

وكشفت أستاذ مساعد أمل محمد مصطفي الفقي بقسم العقاقير، معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في المركز القومي للبحوث عن هذه المشروبات، أن في شهر رمضان يجب الحرص على شرب كوب الى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار إلى السحور، بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية الصحية لتعويض السوائل المفقودة، وفيما يلي عرض لأشهر المشروبات الرمضانية.



الخشاف: عبارة عن مزيج من الفواكه المجففة وهو غني بالكثير بالعناصر والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم مثل الكالسيوم، الحديد، الصوديوم، المغنيسيوم، الزنك، البوتاسيوم، كما يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي حيث يُصنف كملين طبيعي، ويحمي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ويحافظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم، كما يُنشط الدورة الدموية.



قمر الدين: وهو مصنوع من حبات المشمش المجففة، ويتميز هذا العصير باحتوائه على العديد من الفيتامينات الضرورية للجسم، كما يفيد في حالات فقر الدم وذلك بسبب غناه بالحديد كما يعمل على تعزيز جهاز المناعة، بالإضافة إلى تنشيط وظائف الكبد‏ وتقليل مستويات الكوليسترول الضارLDL في الدم، ويحمي من أمراض القلب والشرايين لاحتوائه على البوتاسيوم ، كما يحتوي على أعلى كمّيةٍ من فيتامين A مُقارنةً بجميع أنواع الفواكه المجففة الأخرى مما يساهم في الحفاظ على صحّة الجلد والرؤية كما يدعم عمل الجهاز الهضمي، ويقي من الإمساك، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية المفيدة.



الكركديه: واحداً من أهم المشروبات الرمضانية الصحية وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن التي تعزز صحة الجسم بالاضافة الى قدرته على علاج ضغط الدم المرتفع من خلال تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد HDL في الدم، وتعزيز صحة الكبد، والتحكم في مستويات السكر في الدم، كما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ودعم الجهاز المناعي، وتقوية القلب. جدير بالذكر أن الإكثار من تناول شراب الكركديه قد يسبب مشكلات لمرضى ضغط الدم المنخفض.



العرقسوس: من أشهر المشروبات الشعبية في شهر رمضان، ويتميز هذا المشروب أنه يروي العطش ويعمل على علاج قرحة المعدة وتطهير الجهاز التنفسي من البلغم وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، والوقاية من السرطان، والحفاظ على صحة الكبد، وعلاج التهاب الحلق، والتخفيف من ألم المفاصل، فضلا عن تنظيم مستويات السكر في الدم ، لكن لاينصح به لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام نبضات القلب أو أثناء الحمل والرضاعة، كما أن الإفراط في استخدامه يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.



التمر الهندي: من المشروبات الشعبية في رمضان وهو مصنوع من معجون ثمار التمر الهندي ويحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات منها الكالسيوم، البوتاسيوم، الزنك وفيتامين C، فيتامينA، بالإضافة لقدرته على تعزيز عمل الجهاز الهضمي والعصبي وتعزيز صحة القلب، تحسين عملية التمثيل الغذائي، تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقوية الجهاز المناعي.

عصير الخروب: يتميز بطعمه المحبب وبفوائده المتعددة للجسم، إذ يعمل على تعزيز عمل جهاز المناعة، وتحسين الهضم وخفض مستوى الكوليسترول في الدم ومدر للبول، بالإضافة إلى قدرته على علاج القولون العصبي حيث انه مَصدراً مهم للفيتامينات مثل فيتامين A, B2, B6 ويحتوي على العديد من المعادن التي يحتاجها الجسم مثل النُحاس، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والزنك، والسيلينيوم، كما أنّه يُعدُّ مصدراً جيّداً للكالسيوم الذي يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

نصائح صحية هامة خلال شهر رمضان

• الحرص على شرب كميات كافية من السوائل ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم (شرب كوب الى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار إلى السحور)

• البدء بتناول حبات التمر وكوب من الماء أو الحليب على وجبة الإفطار.

• بدء وجبة الإفطار بطبق من الشوربة من اجل تمهيد المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسيّة، كما أنّه يعوّض السوائل التي خسرها الجسم.

• الحرص على تناول الطبق الرئيسي بعد 10 - 15 دقيقة من شرب السوائل.

• تناول طبق السلطة على وجبة الإفطار.

• إضافة الفاكهة المجففة، والخضروات، ومنتجات الألبان، والحبوب الكاملة، والأطعمة النشوية، واللحوم الحمراء، والأسماك ضمن قائمة الأطعمة في شهر رمضان

• الحرص على تناول الأطعمة قليلة الدسم.

• اتباع نظام السلق والشوي بدلًا عن القلي عند تحضر الأطعمة.

• الحرص على مضغ الطعام جيدًا.

• تجنب الإفراط باستخدام الملح والأطعمة المملّحة مثل المخللات.

• تجنّب تناول العصائر الصناعيّة المحلاة والتي تحتوي على كميّة عالية من السكر دون أيّة قيمة غذائية مفيدة.

• تجنب الاكثار من شرب الكافيين على السحور.

• تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالالياف والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

• تناول الحلويات باعتدال، وعدم تناولها قبل النوم مباشرةً.

• المشي بعد ساعة إلى ساعتين من الإفطار.

• الحرص على تناول وجبة السحور التي تحتوي على النشويّات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل وذلك من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم لأطول فترةٍ ممكنة.