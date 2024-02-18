القومي للبحوث يكشف أهمية ياميش رمضان

أصدر المركز القومي للبحوث بيانا يوضح فيه أهمية ياميش رمضان، حيث يعتبر ياميش رمضان والمكون من مجموعة من الفواكه المجففة مثل الزبيب، والقراصيا، والمشمشية، والتين المجفف، والبلح، والمكسرات، مثل اللوز وعين الجمل والبندق والكاجو والفول السوداني، من أهم ما تتميز به كل الدول الإسلامية عند قدوم شهر رمضان المبارك.

فوائد ياميش رمضان



• تتميز الفواكه المجففه باحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، مثل:

البروتينات – الدهون - النشويات - الفيتامينات والمعادن مثل A,B,C - والإنزيمات، والتي تحقق فوائد لدعم وتقوية الجهاز المناعي، وتحتوي أيضا على الألياف الهامة لصحة الجهاز الهضمي.

• تحتوي على كل المكونات الموجودة في الفواكه الطازجة مثل البرقوق والمشمش والتين، مع نسبه اقل من السكريات، ويمكن حفظها لفترة أكبر.

• خفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم: فهي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والتى تبطئ عملية الامتصاص، ما يمنع ارتفاعا مفاجئا فى سكر الدم، كما أن الألياف تخفض نسبة الكوليسترول بالدم، وتحتوى الفواكه المجففة على ألياف غير ذائبة وتمتص الماء بالأمعاء ويزيد حجمها فتعطى الإحساس بالشبع، كما أنها ملين طبيعى بدون إحداث مغص.

• تحتوي على معادن هامة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، فالكالسيوم يساعد على تقوية العظام، خاصة مرضى الهشاشة، والبوتاسيوم يحمى عضلة القلب وينظم ضغط الدم المرتفع.

• تساعد مرضى الأنيميا وذلك لاحتوائها على الحديد وتعويض ما يفقده الجسم من معادن أثناء الصيام.

• وبالنسبة للطلاب، فهي تساعد في حالات الاجهاد الذهني وتنشيط خلايا المخ.

أنواع الياميش وفوائدها

1- الفواكه المجففة:

البلح: غني بالحديد والمواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية الهامة للمناعة والجهاز الهضمي، ويتميز باحتوائه على نسبة بسيطة من البروتين والنسب اليومية الهامة من الكربوهيدرات والسكريات والبوتاسيوم والزنك، ومن العادات الهامة البدء بالإفطار بالبلح أو التمر سنة عن رسولنا الكريم.

التين المجفف: يحتوي على نسبة عالية من الألياف الصحية، التي تساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الجهاز الهضمي.

ويحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من أمراض القلب المزمنة، ويتميز باحتوائه على فيتامين ب والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك، ما يؤدي إلى الوقاية من الأنيميا.

الزبيب: من أهم الفواكه المجففه لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين B6 والمنجنيز والهامة لصنع خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم واسترخاء الأوعية الدموية.

وأيضا يحتوي على الألياف المفيدة بشكل خاص لصحة الجهاز الهضمي، ما يساعد على منع الإمساك وتسريع عملية الهضم. وغني بمضادات الأكسدة والمواد الفينولية التي تحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأيضا خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

جوز الهند: فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية ويقلل من حالات الإجهاد وأمراض القلب ويقوم بتنشيط خلايا المخ وله خصائص في مقاومة السرطان.

القراصيا: تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والعناصر الهامة مثل الماغنسيوم والحديد، وغيرها من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب و ج التي تزيد من مناعة الجسم والحفاظ على صحة البشرة وتاخر ظهور التجاعيد وتحسين رؤية العين وحمايتها من الجفاف.

وتتميز القراصيا باحتوائها على الألياف التي تساعد في هضم الطعام وتنظيم حركة أمعاء وتخفيف الإمساك، فهي توفر 3% من الألياف التي يحتاجها الجسم يوميا، وغنية أيضا بعنصر البوتاسيوم الهام لحماية القلب واستجابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسمؤ كما يساعد على خفض ضغط الدم ويقلل من خطر الدوار، والقلب، والسكتة الدماغية.

المشمشية: غنية بالألياف الغذائية التي تساعد في فقدان الوزن من خلال تقليل الشعور بالجوع والعطش، وتساهم في تنظيم عمل الأمعاء وتقليل الإمساك وعسر الهضم، فهي تعزز من عمل البكتريا النافعه في الأمعاء.

تحتوي على فيتامين A وE والبيتاكاروتين واللوتين العناصر الهامة لصحة العين ومنع الجفاف.

وتحتوي أيضا على نسبة من الكالسيوم هامة في تحسين كثافة العظام والحد من الهشاشة.

ويفضل تناول المشمش المجفف مع السحور.

ومع كل هذه الفوائد، يجب الحذر من تناولها لمرضى الكلي وتكوين الحصوات، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح.

2- المكسرات:

- من أفضل أنواع المكسرات:

اللوز: يحتوي على فيتامين C وفيتامين E، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويحتوي على كمية من الدهون أقل من باقي الأنواع، وبالتالي فإن تناول من 3 إلى 4 لوزات يوميا حتى لمن يقوموا بالدايت أو نظام غذائي صحي يساعد الجسم لاستقبال ما يحتاجه الجسم من الدهون المفيدة، ويعمل أيضا على تنظيم السكر في الدم وتنظيم مستوى الأنسولين، وله فوائد في تنشيط الجهاز العصبي والمخ لاحتوائه على الفوسفور.

عين الجمل: غني بفيتامين A والبروتين والأحماض الأمينية غير المشبعة، ولكنه الأعلى في الدهون، حيث تعطي 100 جرام ما يقرب من 650 سعرا حراريا، وبالتالي لا يفضل تناول أكثر من 2 يوميا، حيث يحمي من ارتفاع الكوليسترول في الدم ومن الزهايمر.



الفستق: غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E وبالتالي يحافظ على صحة الجلد، وغني أيضا بفيتامين ب6 المساعد في تصنيع الهيموجلوبين، فهو هام لمرضى الأنيميا.

البندق: يحتوي على فيتامين (E) بنسبة عالية وغني بالدهون غير المشبعة، وغني بالألياف التي تساعد على تنظيم عملية الهضم، وبالتالي يعزز من صحة الجسم.

الكميات المثالية لتناوله يوميا:

- كلما زاد نشاط الجسم كلما كان تناوله بكمية مقبولة، ويجب تناول كمية قليلة من المكسرات مثل حفنة اليد تحتوي على أنواع مختلفه من اللوز وعين الجمل والبندق

- لا يوجد وقت معين لتناول ياميش رمضان، ولكن يفضل تناوله قبل صلاة العشاء والتراويح حتى تعطي الجسم طاقة يستخدمها في الصلاة، ويمكن تناوله يوميًا تبعًا لمقدار الحركة.

- ولا يفضل تناوله في فترة ما بين الإفطار والسحور، فهي فترة لايتم بها أي مجهود.

- يفضل تناول المشمش المجفف والقراصيا مع السحور للحد من العطش لاحتوائهما على نسبة من البوتاسيوم.

الفئات المسموح لها بتناول ياميش رمضان

يقدم ياميش فوائد مذهلة لفئات معينة من الأشخاص، وهم:

- صغار السن، من الأطفال والبالغين الأصحاء، بشرط توافر عامل الحركة أو النشاط بعد تناوله وفي خلال اليوم، نظرًا لأن من مكوناته، خاصًة المكسرات، تتراوح فيها نسبة الدهون من 55 إلى 65%، لذلك يجب حرقها.

الفئات التي يجب أن تحد من استخدامه

يفضل عدم الإكثار من الياميش والمكسرات لكبار السن ومرضى السمنة ومرضى السكري والأشخاص ذوي الأعمال المكتبية فقط ولا يقومون بمجهود حركي نهائي خلال اليوم، وذلك لاحتوائه علي سعرات حرارية عالية، ومنها يكون سببا في زيادة الوزن.

يجب الحرص في تناول الفواكه المجففة لمرضى الكلى والذين يعانون من تكوين الحصوات، وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من المعادن والأملاح.

أفضل طرق ااستخدامه

يجب وضع الياميش في الماء لعدة دقائق قبل تناوله، للتخلص من المواد الحافظة التي يحويها، لكنها مسموحة ومصرح بها دوليًا.

وبعد ذلك يتم نقعه في الماء.

بدائل الياميش في رمضان

مع غلاء الأسعار بشكل كبير، هناك بدائل للياميش، ومنها الفول السوداني فهو يمثل البديل الأساسي لأنواع الياميش غالية السعر.