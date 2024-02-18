جامعة مدينة السادات تشارك في مهرجان ابداع بالمجالات العلمية والأدبية والفنية

شارك طلاب جامعة مدينة السادات في منافسات مجال الموسيقى والكورال بمهرجان إبداع الموسم الثاني عشر ٢٠٢٤م على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية.

وقدم طلاب جامعة مدينة السادات في مجال الموسيقى ( أغنية بوست القمر - أغنية انا وحبيبي - أغنية يا حبيبتي يا مصر ) ومجال الكورال ميدلي للفنانة شادية ، تدريب وتوزيع وقيادة المايسترو مصطفى السكري .



جدير بالذكر أن مشاركة الجامعة

تأتى تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهيثم قنديل،مدير عام رعاية الطلاب، وعادل زهران، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.

ويشارك فريق كورال الجامعة في المرحلة النهائية من مسابقة إبداع 12 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية بأبى قير في مسابقة الموسيقي والكورال لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة 2023 / 2024 ، ويشارك فريق الجامعة بعدد 16 طالب وطالبة خلال الفترة من 14/ 2 حتى 16/ 2/ 2024 تحت قياده المايسترو مصطفي السكري، وإشراف كريم أيوب، متمنين للطلاب التميز والحصول على المركز الأول في المسابقة، وتتكون لجنه التحكيم من نخبة من كبار الفنانين والموسيقيين وهم: المطربة ناديه مصطفى، والمطرب والملحن طارق فؤاد وأمير عبد المجيد، وريهام عبد الحكيم، وعز الدين طه.