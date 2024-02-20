زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غرب كشمير بباكستان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن سكان شمال غرب كشمير بباكستان شعروا بهزات أرضية على بعد 152 كيلومترًا شمالي سريناجار في الشطر الهندي من كشمير، نتيجة حدوث زلزال بقوة 5.5 درجة.

لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بسبب الزلزال.