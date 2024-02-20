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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس برلمان جنوب أفريقيا: لا نقبل ما يحدث في غزة من انتهاكات

جنوب افريقيا ومحكمة
جنوب افريقيا ومحكمة العدل

قال نائب رئيس برلمان جنوب أفريقيا، إننا نأمل في إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني عبر قرارات تنهي معاناته.

 

وأضاف خلال تصريحات له على قناة القاهرة الإخبارية، على إسرائيل التزام قرارات محكمة العدل الدولية واحترام القانون الدولي.

 

وأكمل: لا نقبل ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات تسبب فيها الجيش الإسرائيلي، متابعا: قرارات العدل الدولية ستكون مؤثرة عالميا وضرورية لوقف الدعم عن إسرائيل.

وشدد على أن محكمة العدل الدولية ستقرر إجراءات مبدئية بشأن قضية جنوب أفريقيا تدين الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح نتوقع إجراءات من محكمة العدل الدولية تمنع أي انتهاكات إسرائيلية مقبلة أو مجازر ترتكبها إسرائيل فيما بعد.

 

وأكد على أنهم لن يقبلوا استمرار نزوح عديد من الفلسطينيين في غزة وهدف جنوب أفريقيا وقف معاناة الشعب الفلسطيني.

 

إفريقيا جنوب افريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية قطاع غزة

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