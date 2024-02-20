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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| تويوتا هايلكس تشامب النقل الجديدة

مواصفات تويوتا هايلكس
مواصفات تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024 ، وتنتمي هايلكس تشامب لفئة السيارات النقل ، وتستند هايلكس تشامب الجديدة على منصة IMV المجهزة لدعم السيارات المخصصة للأداء الشاق وللطرق الوعرة .

مواصفات تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024

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- أبعاد تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024 :

مواصفات تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024

تتوافر تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024 الجديدة بطول 5300 مم، وعرض  1785 مم، وارتفاع 1735 مم
وبها قاعدة عجلات بطول  3085 مم .

- محرك تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024 :

مواصفات تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024

تحصل سيارة تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وينتج قوة تصل الي 139 حصان، وعزم دورانها يصل الي 183 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

- وسائل الأمان بـ تويوتا هايلكس تشامب :

مواصفات تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024

زودت سيارة تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها،  وسائد هوائية أمامية، ونظام توزيع قوة المكابح EBD، ونظام منع انغلاق المكابح ABS ، وأحزمة أمان .

- مواصفات تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024 :

مواصفات تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024

تمتلك سيارة تويوتا هايلكس تشامب موديل 2024 الجديدة  مظهر أنيق بفض امتلاكها الي مصابيح أمامية مقدمة بإضاءة هالوجين تقليدية، وإضاءة LED مع أشرطة LED للإضاءة النهارية، وبها خطوط تصميمية عضلية، وصداد أمامي، وشبكة باللون الأسود، ومصابيح هالوجين ، وعجلة قيادة كلاسيكية بدون أدوات للتحكم، و حوامل لوضع الأكواب، وتكييف.

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