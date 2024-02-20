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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني لمواجهة التسرب التعليمي

فاعليات الاجتماع
فاعليات الاجتماع المشترك لمواجهة التسرب من التعليم

اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع الشيخ عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية وعادل مسلم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح وإيمان لملوم مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة وإيمان عاطف مسئول السكان بالمحافظة بمقر المنطقة الأزهرية بحضور موجه عام التربية الاجتماعية ومسئولي التعليم الابتدائي والإعدادي والتدريب والعلاقات العامة بالتعليم والأزهر.

 


استعرض الاجتماع التنسيقي الثاني آليات مواجهة التسرب من التعليم وتنفيذ قوافل توعية لأولياء الأمور وانطلاقها خلال الأسبوع القادم للقيام بزيارات لكافة أرجاء المحافظة خاصة بعد الانتهاء من عملية تدريب الإخصائيين والرائدات الريفيات خلال الفصل الدراسي الأولى من العام الدراسي الحالي وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.


وأوضح وكيل تعليم مطروح في ختام الاجتماع التنسيقي أن قوافل التوعية تهدف إلى نشر الوعي بين أهالينا بمحافظة مطروح بأهمية العلم والتعليم وخطورة ظاهرة التسرب التعليمي خاصة للفتيات بالمراحل التعليمية المختلفة وعودة أبنائهم الذين تسربوا من التعليم للمؤسسات التعليمية .

واضاف ان ذلك ياتى في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال جيل متعلم واع قادر على رفع راية التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن بين أهالي محافظة مطروح.

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