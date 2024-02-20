حادث صعب تعرض له جنود الاحتلال.. وطلب بحل مجلس الحرب الصهيوني

كشف موقع حدشوت بزمان العبري أن الجنود الصهاينة تعرضوا لحادث صعب في غزة.

وذكر حدشوت بزمان، أن حادثًا صعبًا وقع لجنود الاحتلال في قطاع غزة جراء هجوم للمقاومة.

وأفاد بأنه قد قامت 3 طائرات مروحية بإخلاء جنود جرحى من القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه المقاومة.

وكانت قد أصابت قذيفة مضادة للدروع أطلقتها المقاومة مبنى انهار على الجنود الإسرائيليين.

و تم إجلاء 6 جنود إلى مستشفى بلينسون و 2 إلى إيخيلوف.

يأتي ذلك فيما ذكرت كتائب شهداء الأقصى أنها قصفت تجمعاً لجنود العدو وآليات عسكرية بعدد من قذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى شرق مخيم جباليا.

من جانبه، اعتبر وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير أن الوضع الآن في الأراضي المحتلة صعب يجب معه حل مجلس الحرب الحالي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

