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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجاءة حول سفر وسام أبو علي مع الأهلي لـ غانا.. تفاصيل

وسام أبو علي لاعب
وسام أبو علي لاعب الأهلي

أعلن اللاعب أحمد حسن جاهزية وسام أبو علي لاعب الأهلي لرحلة غانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"خاص - وسام أبو علي يشارك في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لرحلة غانا".

كشف أحمد حسن نجم متخب مصر السابق عن تراجع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  الفرنسي انطوني موديست عن طلب السفر إلي بلاده.

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وكتب احمد حسن : موديست يتراجع عن طلب السفر إلي بلاده ويرافق بعثة الأهلي إلي غانا.

وكان الإعلامي أحمد شوبير  قد كشف أسباب طلب محمود عبدالمنعم كهربا وموديست عدم السفر مع الأهلي لخوض مباراة ميدياما الغاني عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير أن موديست طلب السفر إلي فرنسا لاسباب خاصة، وكهربا طلب بقائه في القاهرة بسبب زواج شقيقته.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع فريق ميدياما، الجمعة المقبل، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا

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