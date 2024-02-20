رغم الزيارات المتبادلة وتقوية العلاقات.. الزمالك لن يتنازل عن قيمة عقوبة كهربا

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن تمسك نادي الزمالك بالحصول علي قيمه العقوبة المفروضة على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن، على صفحته:" مصدر داخل الزمالك: نتمسك بالحصول على قيمة عقوبة كهربا كاش.. أزمتنا مع اللاعب وليس الأهلي".

وطرح الإعلامي محمد فاروق سؤالًا للجمهور بشأن اللاعب محمود كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب محمد فاروق: "هل تحدث أزمة بين كولر وكهربا بسبب إصرار اللاعب على حضور فرح شقيقته وعدم السفر مع الأهلي".

من جانب آخر، علق الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه الإذاعي، عن وجود جلسة ستجمع بين كولر وكهربا؛ لحسم سفره إلى غانا مع الفريق .

وقال شبانة: “كهربا عاوز يحضر فرح أخته يوم الأربع، والأهلي هيسافر يوم الأربع”.

وأضاف: “كهربا اقترح على كولر إنهم يسافروا، وهو يحصَّلهم بعد الفرح، وهنعرف رد كولر النهاردة”.