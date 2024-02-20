عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الزيارات المتبادلة وتقوية العلاقات.. الزمالك لن يتنازل عن قيمة عقوبة كهربا

صدى البلد

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن تمسك نادي الزمالك بالحصول علي قيمه العقوبة المفروضة على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن، على صفحته:" مصدر داخل الزمالك: نتمسك بالحصول على قيمة عقوبة كهربا كاش.. أزمتنا مع اللاعب وليس الأهلي".

وطرح الإعلامي محمد فاروق سؤالًا للجمهور بشأن اللاعب محمود كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب محمد فاروق: "هل تحدث أزمة بين كولر وكهربا بسبب إصرار اللاعب على حضور فرح شقيقته وعدم السفر مع الأهلي".

من جانب آخر، علق الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه الإذاعي، عن وجود جلسة ستجمع بين كولر وكهربا؛ لحسم سفره إلى غانا مع الفريق .

وقال شبانة: “كهربا عاوز يحضر فرح أخته يوم الأربع، والأهلي هيسافر يوم الأربع”.

 

وأضاف: “كهربا اقترح على كولر إنهم يسافروا، وهو يحصَّلهم بعد الفرح، وهنعرف رد كولر النهاردة”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

بجوار مسجد.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعا سكنيا كاملا في مخيم النصيرات بغزة

إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر 2024- 2029

الكرملين يعلق على اتهامات زوجة نافالني لـ بوتين بقتل زوجها بغاز سام

وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصنع جديد للألومنيوم بالشراكة مع القطاع الخاص

جولد بيليون: الذهب يواصل ارتفاعه في البورصة العالمية بسبب الطلب المرتفع

رضا عبدالعال يهاجم جوميز بسبب عبدالله السعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

فيديو

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ