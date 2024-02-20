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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج جواز سفر الأطفال

جواز سفر
جواز سفر

يحتاج الكثيرون من المواطنين إلى معرفة خطوات استخراج جواز سفر الأطفال خاصة المقبلين على السفر حيث يحتاج استخراج جواز السفر لمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأطفال

- يلزم تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب وصورة منها شرط أن تكون البطاقة سارية.

- شهادة الميلاد الأصلية للطفل وصورة عنها (مستند أساسي)

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كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت

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خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2024

- يجب تقديم 3 صور شرط أن تكون الصور ملونة وذات خلفية بيضاء وأن يكون مقاس الصورة 4×6.

- أصل من عقد زواج في حالة كان الوالدان مصريين أو أصل من عقد الزواج الأجنبي مع ترجمته إلى اللغة العربية وأن يكون تم التصديق عليه في السفارة المصرية أو القنصلية المصرية للعمل به في المصالح المختلفة.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

-  بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

-  تقديم شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

-وبالنسبة  للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

- تقديم شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

- أما الإناث يطلب تقديم قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.


من يحق له استخراج جواز سفر للطفل

- الأب

- الأم يمكن أن تنوب عن أولادها القصر.

- الأخوة البالغون يمكن أن يستلموا جواز السفر نيابة عن إخوتهم القصر.

- الجد والد الأب أو العم يمكن أن ينوب عن الأب وذلك في حالة سفره.

- الوكلاء الرسميون من خلال توكيل رسمي أو توكيل قضائي أو توكيل خاص.

مدة صلاحية جواز السفر المصري

- جواز السفر صالحًا لمدة 7 سنوات من تاريخ إصداره.

- يبلغ عدد الصفحات في جواز السفر 52 صحيفة.

رسوم استخراج جواز السفر للأطفال

تبلغ رسوم استخراج جواز السفر الجديد 505 جنيهات، بينما تبلغ قيم استخراج بدل فاقد 755 جنيها.

خطوات استخراج جواز السفر للأطفال

- يتم تسليم المستندات المطلوبة، يجب على الأب أو الأم أو أحد المنوبين التوجه إلى مكتب الجوازات والهجرة التابع له

- يتم سحب استمارة مجانية من الشباك المخصص

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كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت

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خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2024

- يتم تعبئة الاستمارة من الوجه الأمامي و تدوين الاسم باللغة العربية أو اللغة الانجليزية.

- يتم كتابة ولي الأمر إقرارًا بوجود الطفل داخل مصر.

- دفع الرسوم والحصول على ايصال الاستلام.

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