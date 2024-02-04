عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2024

استخراج جواز سفر
استخراج جواز سفر 2024

استخراج جواز سفر بالموبايل، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 

استخراج جواز سفر من الموبيل 2024

يقدم موقع “صدي البلد”، كيفية استخراج الباسبور بشكل إلكتروني، للتسهيل علي المواطنين للسفر إلي الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر.

 

كيفية استخراج جواز سفر  مصري 2024


ويتم إنشاء حساب جديد وكلمة سر وبدء ملء البيانات المطلوبة، بإدخال الرقم القومي وصورة البطاقة أو شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً، وإدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6.

وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها، وشهادة مؤهل دراسي حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

استخراج الباسبور المصري

 جواز سفر  مصري 2024

ويتيح الباسبور المصري الذهاب للكثير من الدول حول العالم بدون تأشيرة، أو الحصول علي تأشيرة مجانية، أو عند الوصول، أو بشكل إلكتروني، وهناك بعض الدول التي تطلب الحصول على تأشيرة سفر من سفارتها وقنصليتها قبل السفر إليها.

 

خطوات استخراج جواز سفر من الموبيل 2024

  1. الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية
  2. الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
  3. استكمال الإجراءات بإدخال البيانات 
  4. رفع المستندات المطلوبة
  5.  التسجيل علي الموقع
  6. إنشاء حساب جديد وكلمة سر
  7. بدء ملء البيانات المطلوبة
  8. إدخال الرقم القومي
  9. صورة البطاقة
  10. شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً
  11. إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6
  12. وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها
  13. شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.
  14. بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.
  15. ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

     

كيفية استخراج جواز سفر  مصري 2024

 

كيفيه استخراج جواز سفر

باستخدام الموبايل يكون متاحا به خاصية الدخول على الإنترنت، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال الإجراءات بإدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، و التسجيل علي الموقع.

استخراج جواز سفر الادارة العامة للجوازات الإدارة العامة للجوازات والهجرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خطوات استخراج جواز سفر جواز السفر المصري جواز السفر كيفية استخراج جواز سفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا والمنتخب

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

مدرب مصري خلفا لـ فيتوريا .. من هو؟

موضوعات متعلقة

دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل.. تعرف على الخطوات

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

كيفية حجز تذكرة معرض الكتاب بالموبايل

حالات استئناف صرف المعاش لغير المستحقين

كيفية استخراج الكارت الموحد الذكي 2024

كيفية دفع مخالفات المرور برقم اللوحة

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة

تعرف على كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

بمشاركة هولندية.. الجيش الأردني ينفذ إنزالين جويين على المستشفى الميداني بغزة

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

الولايات المتحدة تطالب حماس بالرد على اقتراح إطلاق سراح الرهائن

خبيرة علاقات دولية: تصريحات «بن جفير» محاولة للضغط على الرئيس الأمريكي

أفضل الدول العربية لشراء أرخص الهواتف الذكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

فيديو

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ