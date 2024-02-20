QNB الأهلي يحتفل بمرور سنة على إطلاق منصة ببساطة

احتفل بنك QNB الأهلي، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمرور عام على إطلاق المنصة الرقمية “QNB ببساطة”.

وقد تم إطلاق المنصة في فبراير2023 لتكون أول منصة رقمية في السوق المصرفي المصري مصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات من عملاء البنك، وتقديم حزمة من الخدمات والمنتجات المصرفية، والتي تشمل فتح الحسابات بمختلف أنواعها، وإصدار البطاقات الائتمانية، بشكل إلكتروني ، ودون أدنى رسوم على فتح الحساب أو الخدمات.

كما تقدم المنصة عددا من المنتجات الحصرية للعملاء حيث تطرح شهادات ادخارية بعائد يصل إلى 20.65% بحد أدنى 1000 جنيه مصري للشهادة، حيث يتم صرف العائد سنويا، مع إمكانية تحديد دوريات أخرى لصرف العائد على الشهادات (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي).

وتضم خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول ومركز دعم العملاء 16607 والموقع الإلكتروني bebasata.qnbalahli.com



وصرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، بأن منصة QNB ببساطة الرقمية نجحت في وقت قياسي منذ إطلاقها في فبراير 2023 في جذب عدد كبير من العملاء وتقديم باقة من المنتجات المصرفية التنافسية، حيث تهدف لأن تكون التطبيق الأول في السوق الذي يمكّن العميل من تلبية جميع احتياجاته، وتساهم في تحسين مستوى التجربة المصرفية، بالإضافة إلى سهولة إتمام جميع الخدمات المصرفية في أي وقت.

وتستند المنصة على بنية تكنولوجية قوية تؤهلها لتدشين العديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة، والتي تأتي ترسيخا لدور البنك الريادي في تعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي وإتاحة جميع الخدمات المصرفية لجميع العملاء.

من جانبها، قالت داليا سويلم، رئيس QNB ببساطة، إن المنصة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة الشباب، حيث تم إبرام اتفاقيات مع عدد من الجامعات المصرية لإتاحة التجربة لطلاب الجامعات والتركيز على تلك الفئة التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن المنصة تحرص على مواكبة جميع التطورات التكنولوجية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، واستراتيجية عمل QNB الأهلي في السوق المصرية.