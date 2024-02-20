عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

QNB الأهلي يحتفل بمرور سنة على إطلاق منصة ببساطة

QNB
QNB

احتفل بنك QNB الأهلي، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمرور عام على إطلاق المنصة الرقمية “QNB ببساطة”.

وقد تم إطلاق المنصة في فبراير2023 لتكون أول منصة رقمية في السوق المصرفي المصري مصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات من عملاء البنك، وتقديم حزمة من الخدمات والمنتجات المصرفية، والتي تشمل فتح الحسابات بمختلف أنواعها، وإصدار البطاقات الائتمانية، بشكل إلكتروني ، ودون أدنى رسوم على فتح الحساب أو الخدمات.

كما تقدم المنصة عددا من المنتجات الحصرية للعملاء حيث تطرح شهادات ادخارية بعائد يصل إلى 20.65% بحد أدنى 1000 جنيه مصري للشهادة، حيث يتم صرف العائد سنويا، مع إمكانية تحديد دوريات أخرى لصرف العائد على الشهادات (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي). 

وتضم خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول ومركز دعم العملاء 16607 والموقع الإلكتروني bebasata.qnbalahli.com
 

وصرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، بأن منصة  QNB  ببساطة الرقمية نجحت في وقت قياسي منذ إطلاقها في فبراير 2023 في جذب عدد كبير من العملاء وتقديم باقة من المنتجات المصرفية التنافسية، حيث تهدف لأن تكون التطبيق الأول في السوق الذي يمكّن العميل من تلبية جميع احتياجاته، وتساهم في تحسين مستوى التجربة المصرفية، بالإضافة إلى سهولة إتمام جميع الخدمات المصرفية في أي وقت.

وتستند المنصة على بنية تكنولوجية قوية تؤهلها لتدشين العديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة، والتي تأتي ترسيخا لدور البنك الريادي في تعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي وإتاحة جميع الخدمات المصرفية لجميع العملاء.

من جانبها، قالت داليا سويلم، رئيس QNB  ببساطة، إن المنصة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة الشباب، حيث تم إبرام اتفاقيات مع عدد من الجامعات المصرية لإتاحة التجربة لطلاب الجامعات والتركيز على تلك الفئة التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن المنصة تحرص على مواكبة جميع التطورات التكنولوجية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، واستراتيجية عمل QNB الأهلي في السوق المصرية.

QNB الشرق الاوسط المنصة الرقمية السوق المصرفي المصري صرف العائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

ترشيحاتنا

برشقات صاروخية.. سرايا القدس تستهدف تحشدات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون

في 24 ساعة.. إصابة 22 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزة

مؤسسات الأسري تطالب بفتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات

بلجيكا أمام العدل الدولية: إسرائيل انتهكت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

هدية أثارت الجدل.. ماذا قدم الرئيس بوتين لزعيم كوريا الشمالية؟

كامل الوزير لنظيره التنزاني: مستعدون للتعاون المشترك لتجديد شبكة الطرق في بلادكم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

فيديو

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ