مؤسسات الأسري تطالب بفتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات

طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الخطيرة التي أوردها تقرير الأمم المتحدة عن جرائم اغتصاب وتحرش وتفتيش عاري قام به جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أسيرات من غزة.

وجاء هذا بعد أن أوردت الأمم المتحدة تقرير يفيد بارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات جنسية ضد النساء المعتقلات في غزة.

وقال خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن هناك تقارير تفيد بتعرض نساء فلسطينيات محتجزات لاعتداءات جنسية مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور.

وعبر خبراء الأمم المتحدة في بيان لهم، عن قلقهم الشديد من الاحتجاز التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الأمم المتحدة أن هناك نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة رغم حمل بعضهن رايات بيضاء.