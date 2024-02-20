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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالات الأمم المتحدة تحذر من انفجار الوضع في غزة بسبب مقـتـل الأطفال

اطفال غزة
اطفال غزة

حذرت الأمم المتحدة من أن النقص المقلق في الغذاء وتفاقم سوء التغذية وانتشار الأمراض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في وفيات الأطفال في غزة.

بعد مرور 20 أسبوعاً على الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة، حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن الغذاء والمياه الصالحة للشرب أصبحت 'نادرة بشكل لا يصدق' في الأراضي الفلسطينية، وأضافت أن جميع الأطفال الصغار تقريباً يعانون من أمراض معدية.

وقال تيد شيبان، نائب مدير العمل الإنساني في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن 'قطاع غزة يستعد ليشهد انفجارا في وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المستوى الذي لا يطاق بالفعل لوفيات الأطفال في غزة'.

ويصاب ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية، وفقاً لتقييم مشترك أجرته وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والغذاء والصحة.

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