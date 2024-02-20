محافظ الفيوم يشيد بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمحافظة

اختتم بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان الميدانية زيارتها لمحافظة الفيوم، والتي استهلت أعمالها بلقاء المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري بحضور أعضاء المجلس عصام شيحة، ومحمود بسيوني، وسعيد عبد الحافظ والوفد المرافق لهم.

وجاءت الزيارة إلى الفيوم إنطلاقاً من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان تمتع الأفراد بها عبر التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ودعم مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان للفئات المجتمعية، وتأهيل وإعداد الكوادر الحكومية، من خلال الدورات التدريبية والزيارات الميدانية.

ماذا رصد المجلس في الفيوم؟

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية وبناء القدرات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور وجهود المجلس على أرض المحافظة من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أشاد محافظ الفيوم بالدور الذي يقوم به المجلس على أرض المحافظة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة التي يقوم بها بهدف بناء قدرات وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان، لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

هذا وقد قامت البعثة خلال فترة تواجدها بالمحافظة بتنفيذ العديد من الأنشطة في إطار خطة مشروع "دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وذلك على النحو التالي: