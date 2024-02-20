بروفات مكثفة لأمير صلاح الدين بسبب «مونولوج فكري»

بروفات يومية مكثفة يقوم المطرب والممثل والمخرج أمير صلاح الدين في إحدى قاعات البروفات بالدقي من أجل عرضه الجديد "مونولوج فكري - Stand up jazzy"، والذي سيقام يوم الخميس 22 فبراير الجاري، على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد ولمدة ليلة واحدة.

ويقدم من خلاله تجربة مسرحية جديدة لم يقدمها من قبل، ولم يتم تقديمها من قبل في الوسط الفني، ويقول: "هي تجربة أعمل عليها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث أجمع فيها ما بين بين فن الستاند اب الكوميدي والمونودراما والغناء وموسيقى الجاز، من خلال 8 أغانٍ سيتم تقديمها خلال العرض، كلمات الأغاني من تأليف شعراء شباب موهوبين، منهم الراحل ميدو زهير، ونبيل عبد الحميد، وضياء الرحمن، وحازم جمال، ومحمد مرعي وشاركتهم فيها أيضا".



وأضاف: "وبالنسبة للعازفين، فيشاركني كل من محمود عبد العزيز، ومحمد يوسف چو، وممدوح ويتي، ومحمد محمود ويڤ، ونور عبيد، والذين تحمسوا لتلك التجربة الجديدة، والأشبه بمغامرة، والتي نسعى لأن نقدم من خلالها عددا من المشاكل وبعض الحلول لها كنوع من التوعية، وهذا هو دور الفن تجاه المجتمع".

ومن المقرر أن يتضمن هذا الحدث العديد من المفاجآت وضيوف الشرف، والذين لم يعلن عنهم بطل هذه التجربة الفنان أمير صلاح الدين.

يذكر أن تذاكر الحفل تترواح أسعارها بين 200 و250 و300 جنيه.

ويدخل أمير صلاح الدين السباق الرمضاني للعام الجاري حتى الآن بمسلسل "محارب"، وهو بطولة الفنان حسن الرداد، ويشاركه في بطولة العمل عدد من الفنانين منهم ماجد المصري ونيرمين الفقي وأحمد زاهر وتامر عبد المنعم ومنة فضالي ونور محمود، تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي وإخراج شيرين عادل.

جدير بالذكر أن أمير صلاح الدين هو أحد أعضاء فريق “بلاك تيما”، والذي يضم أيضًا الفنانين أحمد بحر ومحمد عبده، وطرح الفريق في بداية العام الجاري أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "عالم غريب" كلمات وألحان محمد عبده (أحد أعضاء الفريق) وتوزيع رحال، وإنتاج ماريونت.