رياضة النواب تجري زيارة تفقدية لمراكز شباب الغردقة

استجابة لطلب إيلاريا حارص..

وجهت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، الشكر للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وجميع الاعضاء، بشأن تشكيل لجنة وعمل زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر للمرور على مراكز الشباب ومعاينتها على أرض الواقع.



وقال " حارص" فى تصريحات هلى هامش زيارة الوفد لعدد من مراكز الشباب بالغردقة، أن ذلك يأتي استجابة لطلب الإحاطة المقدم منها بشأن إحلال وتجديد بعض مراكز الشباب فى المحافظة، موضحة أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع .

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن مراكز الشباب والرياضة، لها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع، وتعزيز روح الانتماء والتعاون بين أفراده، مشيرة إلى أن مراكز الشباب والرياضة تساعد على توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة أنشطة رياضية متنوعة.

وقالت إن اللجنة بدأت زيارتها التفقدية بمعاينة كل من ( أرض الاستاد- مركز شباب الغردقة- مركز شباب الميناء)، وذلك بمدينة الغردقة، للوقوف على الاحتياجات الخاصة بالملاعب.

وتوجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ،أمس الإثنين، الي محافظة البحر الأحمر ، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة ،وذلك في جولة ميدانية لمدة ٤ أيام للعمل علي حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت .



ويضم وفد اللجنة كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي والنائبين السيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.