وفد المعونة الأمريكية: مركز الطلاب ذوي الإعاقة بعين شمس يقدم خدمة نموذجية

تحرص جامعة عين شمس على دعم ورعاية ذوى الإعاقة والعمل على اتاحة العملية التعليمية للطلاب ودمجهم فى المجتمع لتحقيق مجتمع جامعى بلا حواجز، في ضوء قانون الإعاقة المصرى الذى تم إصداره عام 2018

استقبلت اليوم د. رنا الهلالى مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة وفد هيئة المعونة الأمريكية (USAID ) بحضور ريتشارد بيرنستين القاضى بولاية متشجن وبشرى علاوى وإيمان إبراهيم يارو الملحقين بهيئة المعونة الأمريكية وميرى إسحاق أخصائى ادارة المشروعات بالمعونة الأمريكية بمكتب التعليم والمشاركات ود.دينا محسن من الأيميديست.

ومن مركز ذوى الإعاقة د.مصطفى الشاهد ود. أحمد إبراهيم نائبى مدير المركز داليا السويفى أمين المركز، د.أيرين فوزى استاذ مساعد تربية خاصة، آمال حنفى، وأيرين بدوى من طاقم العمل بالمركز.

وأشاد بيرنستين بأهمية المركز، وأنه يقدم خدمة نموذجية لذوى الإعاقة، وأن ما وفرته جامعة عين شمس من إتاحات خلال الخمس سنوات السابقة غير مسبوق، وأن خطة الجامعة تشمل كل المبانى القديمة والحديثة ويتم مراعاة الإتاحات بكل المشاريع الجديدة، ولاقى هذا الجهد إعجاب من جميع المنظمات المحلية والدولية وأن الجهد المبذول مثال يحتذى به فى كل جامعات مصر.

كما وجه الطلاب لضرورة الإصرار على تحقيق أهدافهم ورغباتهم ومواجهه أى عائق وشجعهم على الاستمرار والمثابرة للوصول لهدفهم ولا تفقد الأمل (انت تقدر ) وفى حوار مع الطلاب أشار إلى انه شخص محب للرياضة جدااا وشارك بعدد من المسابقات العالمية وشرح للطلاب كيفية التعامل مع المسابقات والقضايا والحياة لذوى الإعاقة والقدرة على مواجهة المشكلات ، وأضاف أن من يؤمن بذوى الإعاقة قد يكون شخص واحد يساعدك ويؤمن بمهاراتك

واستعرضت د. رنا الهلالى طرق وأنشطة تقديم الخدمة للطلاب ذوى الإعاقة والإجراءات المتبعة فى هذا الصدد، مؤكدة أن هناك قاعدة بيانات لمختلف الطلاب ذوى الإعاقة بالتعاون مع جميع كليات الجامعة فهناك 7 مراكز دعم للطلاب موزعة بالحرم الجامعي في كليات ( الطب _ وحدتين في الآداب _ الألسن _ الهندسة _ التجارة ) يقدم لها الدعم الكامل و يتم تطويرها.

وتعد برامج مراكز ذوى الإعاقة منحة مقدمة لطلاب هذه الفئات والتى تعرفنا من خلالها على المشكلات والتحديات التى تواجه هؤلاء الطلاب ، والتى تهتم بتدريبهم بالجامعة وتوفير سبل الإتاحة التعليمية لهم .

وأكدت حرص المركز على دمج الطلاب ذوي الإعاقـة بالمجتمـع الجامعي وإعدادهـم وبنـاء قدراتهـم ليصبحـوا كـوادر مؤهلـة ومحترفـة ومتميـزة لمواكبـة متطلبـات سـوق العمـل ولتكـون جامعـة عيـن شـمس من أفضـل جامعـة فـي هـذا الشـأن.

ذلك بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم للطلاب من التنسيق مع الكليات المختلفة لتقديم خدمات الإتاحة للطلاب وتحديد تيسيرات العملية التعليمية والامتحانات طبقـاً لـنـوع الاعاقـة بواسطة لجنـة متخصصـة فـي شـئون ذوي الاعاقـة ، والإهتمام بإجراء أختبارات ذكاء وأختبارات للسلوك التكيفي وتقديم برامـج تنمية المهارات الشخصية لسوق العمـل كمبيوتـر، لغـة إنجليزية و مـهـارات سـوق الـعمـل.

كذلك يقوم المركز بتوفير أدوات الاتاحـة التعليميـة مثـل برامـج قـارئ الشاشة - طباعـة المناهج بطريقة برايل - تحويل النصوص الى نصـوص مسموعة المكبرات وأجهزة التسجيل و المساهمة في توفير الأطراف الصناعية للطلاب و تدريبات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأضافت د.دينا محسن أنه فى عام ٢٠١٨ تم إنشاء عدد خمس مراكز لخدمة طلاب ذوى الإعاقة فى عدد من الجامعات المختلفة منها جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية والمنصورة وأسيوط، وحاليا هناك مايقرب من ١٥ مركز آخر جديد بجامعات أخرى.

وأوضحت أن برنامج المنح الدراسية للجامعات الحكومية وهو أحد فروع مبادرة التعليم العالي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر( HEI) تمول هذة المنحة خريجى المدارس الثانوية بما فى ذلك الطلاب ذوى الإعاقة. وذلك لحضور البرامج المتميزة النقدمة فى الجامعات الحكومية بالتوازى مع تفعيل عدد من الأنشطة التكميلية المصممة خصيصاً مثل التدريب على اللغة الإنجليزية والتدريب على مهارات القيادة والتخطيط الوظيفى وكذلك برامج التدريب الصيفى للطلبة ، والخدمات المجتمعية والدراسة فى الخارج.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس