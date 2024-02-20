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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: اتحاد الكرة لا يستطيع تحويلي للجنة الانضباط

ميدو
ميدو

قال أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق إن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يستطيع تحويله الي لجنة الانضباط بسبب الحديث عن علاء نبيل المدير الفني للجبلاية.

وتابع أحمد حسام ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" اتحاد الكرة يهددني أن يتم تحويلي الي لجنة الانضباط ، أنا لا يستطيع اتحاد الكرة أن يتم تحويلي الي لجنة الانضباط مع كامل احترامي ، لأني مش من ضمن عناصر اللعبة.

وأضاف ميدو: “أنا لم أوجه هجوم علي علاء نبيل بل بالعكس أنا أحب الكرة المصرية وأرغب فى أن يتم التطوير بشكل صحيح وليس بشكل خطأ”.

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