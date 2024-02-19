في الظهور الأول للمدرب والصفقات.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي والزمالك

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي والزمالك باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي خاض به الأبيض مباراة الإسماعيلي، اليوم الاثنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

مقاعد البدلاء

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وترافيس موتيابا وناصر ماهر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري.

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